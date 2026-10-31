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Resumen

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Valerie Miles acompaña al Nobel en el proyecto de difundir la obra de Melgar. (Foto: La Nación” / gda)
Valerie Miles acompaña al Nobel en el proyecto de difundir la obra de Melgar. (Foto: La Nación” / gda)
Por Enrique Planas

Cómplice en el proyecto de J.M. Coetzee de traducir los “Yaravíes” del poeta Mariano Melgar, Valerie Miles, directora de la influyente revista “Granta en Español”, compartirá con el Nobel sudafricano dos espacios en el Hay Festival de Arequipa enfocados en la divulgación de la obra del vate arequipeño.

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