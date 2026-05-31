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Gustavo Buntinx, Sheila Alvarado, entre otros artistas peruanos, hablan de la influencia de Marilyn Monroe en el arte nacional. (Fotos: Archivo/ GEC)
Gustavo Buntinx, Sheila Alvarado, entre otros artistas peruanos, hablan de la influencia de Marilyn Monroe en el arte nacional. (Fotos: Archivo/ GEC)
Por Enrique Planas

Uno de nuestros más destacados fotógrafos e investigadores, Herman Schwarz, recuerda la primera vez que el pintor Víctor Humareda mencionó a Marilyn Monroe. Lo hizo en una entrevista en 1974, donde afirmaba: “Lima, a pesar de lo que se dice, está llena de color. El color lo encuentras en los trapos de las gitanas, en las vitrinas. En todo sitio. También hay muchos rostros en las ropas usadas. Te contaré que yo he encontrado a Marilyn Monroe en medio de ropas usadas. Ha venido hasta el Mercado de San Ildefonso para que yo la pinte”.

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