Vargas Llosa, el inmortal: el icónico “hábito verde” en el Museo Nobel

El chal rosa que usó Malala Yousafzai en su discurso sobre los derechos de las niñas a ir a la escuela, en la sede de las Naciones Unidas; los lentes del escritor portugués José Saramago, autor del memorable Ensayo sobre la ceguera; las herramientas de la física y química Marie Curie: en su colección permanente, el Museo Nobel de Estocolmo acoge una amplia colección de objetos de los ganadores del Premio más prestigioso para las letras y ciencias. Son más de 250 objetos que narran historias de descubrimientos extraordinarios y logros vitales. Testimonios de inventos revolucionarios, valientes esfuerzos por la paz y literatura innovadora.

Todos aquellos artefactos fueron donados en su momento por los propios laureados. Mario Vargas Llosa, quien hace 15 años fue reconocido con el premio de la Academia Sueca, compartió en su momento un pequeño hipopótamo de madera que adornaba su mesa de trabajo, además de una vieja libreta de apuntes, testimonio de su proceso de su escritura. Sin embargo, el jueves pasado al mediodía, una ceremonia en el museo Nobel tuvo como centro una de las donaciones más valiosas para su colección. Se trata del traje que usó el desaparecido escritor peruano al ser admitido como miembro de la Academia Francesa,el 9 de febrero de 2023.

Vargas Llosa llevando el “habit vert”, el 9 de febrero de 2023, cuando a los 87 años ocupó el sillón número 18 de la Academia Francesa. (Foto: AFP) / EMMANUEL DUNAND

Se trata del “habit vert” (hábito verde), el uniforme tradicional de los miembros de esta prestigiosa institución, creado por decreto napoleónico en 1801. En realidad es de color negro, con bordados de ramas de olivo en tonos verdes y oro.

En la ceremonia, que contó con la presencia de los directivos del museo sueco, de la Fundación Nobel, la Cátedra Vargas Llosa, del Instituto Cervantes y las embajadas del Perú y de España, además de la prensa local, se develó la donación ofrecida por la familia del escritor, a través de la Cátedra Vargas Llosa.

Precisamente, el director de la Cátedra, el escritor y periodista Raul Tola, señaló a El Comercio que el uniforme del autor de la “Casa Verde” no es solo una prenda especial dentro de la colección del museo. “Representa también el encuentro de dos grandes instituciones, como son la Academia Francesa y la Fundacón Nobel, albas llenas de prestigio en su dedicación a la cultura”, afirma.

En su discurso representando a la Cátedra Vargas Llosa, Tola sostuvo: Al donar ‘L’habit vert’ al Museo Nobel, creemos que simbolizamos eso que fue Mario Vargas Llosa, ese gran rebelde de nuestro tiempo, pues en él confluyeron la excelencia, el amor por su oficio, el atrevimiento a soñar y la osadía sin barreras, que permitieron a un muchacho peruano nacido en Arequipa llegar a las cumbres más altas de la literatura de nuestro tiempo”.