Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ambiciosa exposición permite conocer a fondo la obra de Martín Chambi. (Foto: Asociación Martín Chambi)
Ambiciosa exposición permite conocer a fondo la obra de Martín Chambi. (Foto: Asociación Martín Chambi)
/ Asociación Martín Chambi
Por Enrique Planas

La primera vez que el nombre del fotógrafo Martín Chambi apareció en las páginas de El Comercio fue en su edición del 23 de diciembre de 1926, en un breve que anunciaba la publicación de la revista “La Sierra”, mensuario de 72 páginas dedicado a las letras, ciencias, arte e historia. En sus páginas escribían los entonces jóvenes Uriel García, Francisco Mostajo, Enrique López Albújar, Luis E. Valcárcel, José Carlos Mariátegui y César Vallejo, entre otros intelectuales de la llamada Juventud Renovadora Andina. La publicación incluía páginas ilustradas por pinturas de Camilo Blas y Manuel Benavides Gárate, así como fotografías de los Hermanos Vargas y del entrañable fotógrafo puneño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.