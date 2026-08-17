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Resumen

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Alberto Beingolea es el actual ministro de cultura del Perú. (Foto: GEC/ Archivo)
Alberto Beingolea es el actual ministro de cultura del Perú. (Foto: GEC/ Archivo)
Por Enrique Planas

Solemos decir que la cultura es nuestra mayor riqueza, pero en los últimos años, el Ministerio de Cultura ha dado preocupantes señales de irrelevancia. Una gravitación que comenzó a aligerarse, como señala el periodista y productor audiovisual Hugo Coya, debido a la falta de continuidad. “En demasiadas ocasiones, el Ministerio de Cultura era el lugar donde algunos ministros empezaban a conocer el sector al que habían sido llamados a dirigir”. Según el expresidente ejecutivo de IRTP, los ministros se sucedieron con tanta frecuencia que no había tiempo ni para aprender sus nombres. “Cada uno llegaba dispuesto a refundar el sector. Al final, el único proyecto que mostró verdadera continuidad fue la falta de continuidad”.

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