Gloria Steinem, quien falleció este 2 de septiembre a los 92 años de edad, fue un poderoso ícono del movimiento feminista estadounidense, y su carrera abarcó una miríada de roles que cambiaron la vida de generaciones de mujeres.

Con sus icónicas gafas de sol de aviador y su larga melena rubia con mechas —que ella consideraba un acto de rebeldía en la década de 1970—, Steinem fue una activista reconocida internacionalmente en la lucha por la igualdad de las mujeres.

Se pronunció a favor de la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad de derechos y salario para las mujeres, y protestó contra la pena de muerte y la mutilación genital femenina.

Su activismo no estuvo exento de reacciones adversas, tanto de hombres como de mujeres, y de acoso que podía ser tan vulgar como intimidante.

Gloria Steinem nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, y no tuvo una infancia fácil.

Su padre, Leo Steinem, era vendedor ambulante y, junto con su madre Ruth y su hermana mayor Susanne, vivían en una caravana, recorriendo el país de un extremo a otro.

Leo abandonó a la familia y se mudó a California cuando Steinem tenía 10 años, dejándola al cuidado de Ruth, quien padecía desde hacía tiempo una enfermedad mental y sufría alucinaciones aterradoras.

Como resultado, Steinem no asistió a la escuela a tiempo completo hasta que cumplió 12 años.

Gloria Steinem en la Convención Demócrata de 1972.

Más tarde comentaría que nunca había querido tener hijos porque ya tenía uno: su madre.

A finales de la década de 1950, viajó a India con una beca de investigación y pasó dos años desempeñando diversas funciones, entre ellas la de ayudar a mujeres de aldeas a organizar protestas no violentas contra las políticas gubernamentales, lo que despertó su interés por el activismo de base.

Steinem dejó India y se mudó a la ciudad de Nueva York a principios de la década de 1960 para comenzar su carrera como escritora independiente. Era una época en la que las redacciones dominadas por hombres dificultaban que las mujeres consiguieran reportajes de gran impacto.

Su gran oportunidad llegó en 1963, cuando Steinem se infiltró como camarera de cócteles en Playboy y escribió A Bunny’s Tale, un reportaje para la revista Show que detallaba la sórdida y sexista realidad del imperio de Hugh Hefner.

En cuanto llegó para la entrevista, un guardia de seguridad gritó: “¡Aquí, conejita, conejita, conejita!”.

El trabajo encubierto de Steinem como conejita de Playboy reveló un mundo de misoginia y explotación.

Usando el nombre falso de Marie, mintió sobre su edad: le dijo a Playboy que tenía 24 años cuando en realidad era cuatro años mayor.

Steinem sacó a la luz la vida mal pagada de una conejita de ballet y el dolor físico de llevar tacones altos y corsés ajustados durante horas.

A pesar de la fama —y la infamia— que le siguieron, seguía teniendo dificultades para que los editores la tomaran en serio.

Aunque el reportaje de Playboy le ayudó a conseguir encargos para el New York Times y la revista New York Magazine, a menudo estos trataban sobre medias de mujer y los últimos peinados.

“Hasta el día de hoy, cuando a la gente no le caigo bien, me presentan como una exconejita, para menospreciarme”, declaró al New York Times en 2016. “Por otro lado, sí mejoré las condiciones laborales de esas mujeres”.

Sin desanimarse, en 1968 Steinem era columnista de la revista New York Magazine, donde se centraba en temas sociales progresistas y en los derechos de las mujeres.

Su artículo, “Después del Poder Negro, la Liberación de la Mujer”, le valió fama nacional y la convirtió en el rostro del movimiento feminista estadounidense en la década de 1970.

“Yo era la única mujer, y después de escribir un artículo sobre el aborto, mis amigos [hombres] me dijeron: ‘No te metas con estas locas. Te has esforzado mucho para que te tomen en serio’”, le contó a Rachel Cooke para The Guardian en 2011.

Así que decidió tomar cartas en el asunto.

En 1972, lanzó la revista Ms. junto con un grupo de activistas feministas. Fue la primera publicación periódica fundada y dirigida exclusivamente por mujeres, concebida como una alternativa a otras revistas femeninas que generalmente se centraban en temas de hogar y moda.

La revista Ms. marcó un hito al agotarse en su primera semana de publicación.

Sus antagonistas, en su mayoría hombres, no tardaron en criticarla. El presentador de noticias Harry Reasoner dijo que le daba seis meses “antes de que se les acabaran las cosas que decir”.

El primer número se agotó en una semana y generó 26.000 suscriptores. La revista sigue publicándose aún.

En 1978, Steinem escribió uno de los ensayos más infames y leídos de la revista Ms.: “Si los hombres pudieran menstruar”.

Su reflexión satírica sobre lo diferentes que podrían ser las estructuras de poder, políticas y económicas si los hombres tuvieran ciclos menstruales todavía se menciona en los debates sobre los roles de género.

Al final de su carrera, Steinem se había convertido en una escritora prolífica y galardonada, autora de numerosos libros, entre ellos sus propias memorias, una biografía de Marilyn Monroe y una recopilación de sus citas más famosas titulada con ironía “The truth will set you free, but first it will piss you off” (“La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar”).

Aunque sigue siendo considerada una de las activistas feministas más conocidas del mundo, Steinem se dedicó al activismo bastante tarde en su vida, cuando tenía treinta y tantos años.

En una manifestación de sensibilización sobre el aborto celebrada en 1969, donde las mujeres compartían sus experiencias, animaron a Steinem a compartir su propia historia sobre la interrupción de un embarazo. Esto había ocurrido años antes en Londres, cuando tenía 22 años, justo antes de viajar a India.

En aquel entonces, el aborto era ilegal en Reino Unido, salvo que la salud mental o física de la mujer estuviera en peligro. El médico corrió un gran riesgo por Steinem, diciéndole: “Debes prometerme dos cosas. Primero, no le dirás a nadie mi nombre. Segundo, harás con tu vida lo que quieras”.

Casi 60 años después, Steinem rompió una de esas promesas cuando dedicó sus memorias, “My Life On The Road” (“Mi vida en la carretera”), al médico John Sharpe.

Describió aquel evento de concienciación sobre el aborto como un “momento revelador”, cuando se dio cuenta de que Estados Unidos necesitaba un movimiento por los derechos de las mujeres más grande.

Steinem se convirtió en una defensora acérrima del derecho al aborto, al que denominó “libertad reproductiva”. Se le atribuye a esta frase haber hecho que el tema fuera más accesible al debate político y se sigue utilizando en las discusiones sobre el aborto.

Junto a Steinem en la Marcha por la Vida de las Mujeres de 1989 estuvieron Susan Sarandon, Gloria Allred, Jesse Jackson y Jane Fonda.

Steinem organizó marchas y rápidamente se convirtió en una figura popular en las manifestaciones, aunque más tarde admitió que hablar ante las enormes multitudes le resultaba “absolutamente aterrador”.

Tras el fracaso del Congreso en la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés) en 1970 —una ley que otorgaba a las mujeres los mismos derechos que a los hombres—, Steinem cofundó el Caucus Político Nacional de Mujeres junto con otras líderes feministas y más de 300 mujeres de todo Estados Unidos. El grupo trabajó para incluir a las mujeres en todos los aspectos de la vida política y pública.

Ese mismo año testificó en las audiencias del Senado sobre la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA), diciéndole a la audiencia, predominantemente masculina: “Me han negado el servicio en restaurantes públicos, me han echado de lugares públicos de reunión y me han rechazado en el alquiler de apartamentos, todo por la razón claramente establecida y única de que soy mujer”.

La segunda ola del feminismo siguió cobrando fuerza, y Steinem fue una de sus figuras más famosas.

Sin embargo, las críticas llegaron tanto de la izquierda como de la derecha, y Steinem fue atacada por todo, desde su apariencia hasta sus motivaciones. Algunos afirmaban que era demasiado glamorosa para ser una verdadera feminista, mientras que otros sostenían que su éxito se debía únicamente a su imagen.

Betty Friedan, autora de “La mística de la feminidad”, el libro al que se le atribuye el lanzamiento de la segunda ola del feminismo, estaba molesta porque Steinem se convirtió en el rostro del movimiento, acusándola de “apropiarse del movimiento para obtener ganancias privadas” cuando lanzó Ms.

Los medios de comunicación intentaban “convertirla en una celebridad”, se quejó Friedan, “pero nadie debería confundirla con una líder”.

El repentino ascenso de Steinem hasta convertirse en el rostro de la segunda ola del feminismo provocó la ira de algunos activistas.

El presidente estadounidense Richard Nixon fue grabado durante una conversación secreta despotricando furiosamente contra Steinem, a lo que ella respondió: “Hay quienes opinan que Richard Nixon es el jefe de Estado más inseguro sexualmente desde Napoleón”.

Al Goldstein, el conocido pornógrafo y editor de la revista Screw, lanzó una campaña de ataques que incluyó la publicación de su número de teléfono junto a anuncios falsos de sexo oral.

También imprimió una imagen a doble página de una mujer parecida a Steinem y la colgó abierta en el quiosco de periódicos situado frente a las oficinas de la revista Ms. Ella tenía que verla todos los días.

Con el paso de los años, el acoso de esta magnitud se volvió menos frecuente. Sin embargo, dado que era una figura conocida en la ciudad de Nueva York, no era raro que desconocidos la abordaran en la calle para debatir con ella, a veces con un tono hostil.

Pero ella acogió con satisfacción la continuidad del debate. En 2020, formó parte de un grupo diverso de figuras públicas que firmaron una carta abierta denunciando la cultura de la cancelación, afirmando que debilita el debate abierto al silenciar a las personas.

“Si te importa tener esa conversación, seguramente querrás intentar convencer a la otra persona de una manera humana, no eliminarla”, declaró al New York Times.

Gloria Steinem bromeó una vez: “No puedo tener pareja en cautiverio”, en referencia a su desinterés por el matrimonio. Sin embargo, públicamente disfrutó de una vida amorosa activa con varios solteros ricos y famosos, lo que dio a sus críticos más argumentos para atacarla.

Entre ellos se encontraban Frank Thomas, quien era director de la Fundación Ford; el director de cine Mike Nichols y el decatleta olímpico Rafer Johnson (quien ayudó a detener al hombre que asesinó a Robert F. Kennedy en 1968).

“Siempre me acusaban de aprovecharme de los hombres, de ser demasiado sexual. Una vez alguien me envió una caricatura de una lápida que decía ‘por fin duerme sola’”, escribió.

Pero en el año 2000, a los 66 años, se casó con David Bale, un empresario y ecologista nacido en Sudáfrica, y padre del actor Christian Bale.

En aquel momento, la unión provocó exclamaciones de sorpresa e incluso decepción entre algunas feministas, que habían seguido durante años los acalorados debates de Steinem en torno a las leyes matrimoniales.

Pero ella afirmó que esas leyes finalmente habían cambiado. “Si me hubiera casado cuando debía, habría perdido mi apellido, mi residencia legal, mi historial crediticio y muchos de mis derechos civiles. Eso ya no es así. Ahora es posible contraer matrimonio en igualdad de condiciones”, explicó años después.

Steinem también confesó que se trataba de un “matrimonio por conveniencia” porque la visa estadounidense de Bale estaba a punto de expirar, pero afirmó que se amaban y que iban a estar juntos de todos modos.

David Bale y Gloria Steinem, fotografiados con Maurine Rothschild.

Bale falleció tres años después a causa de un linfoma cerebral.

Steinem tuvo un susto de salud con un cáncer de mama en 1986 y se sometió a una lumpectomía.

Gloria Steinem dijo una vez que quería vivir hasta los 100 años porque “hay mucho por hacer”.

En su casi siglo de vida, incluso llegó a ser una talentosa bailarina de claqué.

En 2013, el presidente Barack Obama le otorgó la máxima distinción civil de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, reconociendo que su labor contribuyó a que más mujeres recibieran “el respeto y las oportunidades que merecen”.

En 2024, cumplió 90 años. Vivía sola en Nueva York, satisfecha con el hecho de que la revista Ms. seguía publicándose.

Steinem aprovechó la ocasión para declarar a la BBC que esperaba que su legado “pudiera ayudar a las personas... a convertirse en la persona única, valiosa, querida y digna de ser amada que desean ser”.

Será recordada por dar voz a las mujeres de una manera que los medios de comunicación convencionales de la época no podían o no querían hacer.

Y al hacerlo, transformó el panorama y el lenguaje de los derechos de la mujer en Estados Unidos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.