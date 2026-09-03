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Resumen

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Gloria Steinem. (Foto: AP)
Gloria Steinem. (Foto: AP)
Por BBC News Mundo

Gloria Steinem, quien falleció este 2 de septiembre a los 92 años de edad, fue un poderoso ícono del movimiento feminista estadounidense, y su carrera abarcó una miríada de roles que cambiaron la vida de generaciones de mujeres.

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