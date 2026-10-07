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Resumen

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El Nobel de Literatura 2026 se anuncia este jueves 8 de octubre del 2026. (Foto: Agencias)
El Nobel de Literatura 2026 se anuncia este jueves 8 de octubre del 2026. (Foto: Agencias)
Por Agencia AFP

Después de galardonar el año pasado al húngaro László Krasznahorkai, el premio Nobel de Literatura podría recaer este jueves 8 de octubre en un no europeo, con algunas autoras latinoamericanas entre las favoritas, como Samanta Schweblin y Cristina Rivera Garza, según críticos literarios consultados por la AFP.

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