icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Equipo de investigación peruano-estadounidense examina los abundantes fósiles hallados. (Foto: Universidad de Piura / Proyecto Pampa La Brea)
Equipo de investigación peruano-estadounidense examina los abundantes fósiles hallados. (Foto: Universidad de Piura / Proyecto Pampa La Brea)
Por Jorge Paredes Laos

Al ingreso del pueblo de Negritos, en el norte del Perú, hay un monumento que puede parecer extraño en medio del inmenso desierto: un gran tigre dientes de sable recibe a los visitantes y se ha convertido en símbolo de esta soleada región. Un ejemplar que parece salido de las películas de la 20th Century Fox, pero que, en realidad, habitó en estos parajes durante el último período glaciar de nuestro planeta, conocido popularmente como la era de hielo, evento sucedido entre unos 20.000 y 12.000 años atrás, cuando esta parte del mundo no era ni por asomo el desierto que es hoy, sino por el contrario albergaba un rico ecosistema parecido al de un pantanal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.