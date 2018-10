Isolina Abanto



El viaje en el que nos embarcamos al disfrutar del cine suele empezar al ocupar la butaca. El pasaje se obtiene al elegir la película. Y ante la normalmente escasa oferta de la cartelera local, experiencias como la que trae el 30 Festival de Cine Europeo representan un oasis. Un traslado a destinos no habituales.

Es impresionante la cantidad de actividades que conlleva el evento. Destacan las secciones de Ficción, Documental y Animación (nuestras recomendaciones sobre ellas en el recuadro), y el homenaje a Ingmar Bergman por el centenario de su nacimiento, con la proyección de El séptimo sello, Persona, Saraband y La isla de Bergman. También se le hará un tributo a la actriz Romy Schneider, con la proyección de sus películas Sissi, La piscina, César y Rosalie, Testimonio de mujer y El infierno de Henri-Georges Clouzot. Además, se hará una proyección especial por los 100 años del artista plástico austriaco Gustav Klimt, con el estreno en Perú de Klimt, dirigida por Raoul Ruiz en el 2016.

Esta edición trae también por primera vez el taller Cortos en Proceso: Laboratorio de Creación y Dirección, en el que los proyectos de ocho jóvenes cineastas recibirán asesoría de directores jóvenes como los españoles Carlos Marqués-Marcet (10.000 km y Tierra firme) ganador del Goya a mejor director novel, Meritxell Colell (Con el viento) y la italiana Margherita Ferri (Zen in the ice rift).

"Marie Curie" ( 2016 ) nos trae la aventura de la dos veces ganadora del Nobel. Archivo

Las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea y la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú son los responsables de esta versión, que va hasta el 18 de octubre en Lima en siete ciudades del interior del país, y en la que se exhibirán más de 50 largometrajes de 23 países.

PROGRAMACIÓN

​

Filmoteca PUCP



La bella gente (Italia, 2009 )

Lunes 8. 18:30



El cuarteto (República Checa, 2017 )

Martes 9. 20:30



Alicia en el país de los milagros (República Checa, 2018 )

Viernes 12. 18:30



Marie Curie (Polonia, 2016 )

Domingo 14. 18:30



*Centro Cultural PUCP, av. Camino Real 1075, San Isidro. Entrada general : S/ 10,00



Alianza Francesa



Klimt (Austria, 2006 )

Lunes 15. 20:00



*Av. Arequipa 4595, Miraflores. Ingreso libre.

C. C. España



10.000 km (España, 2014 )

Lunes 15. 17:00

Conversatorio con el director tras la proyección.



*Calle Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz. Ingreso libre.