La pulcra frialdad de un baño, apenas perturbada por la presencia de unas botas de campaña embarradas, testimonio reciente de la visita al horror en Dachau. Sobre la cómoda donde reposan las toallas, un desnudo clásico palidece ante la fuerza de la mujer que, absorta, enjabona su espalda. La escena podría evocar una sensualidad cotidiana, de no ser por el escalofriante juego de contrastes que encierra. Este es el baño de Adolf Hitler, cuyo rostro enmarcado preside el lavatorio. Un Hitler recién suicidado, evadiendo la inminente llegada de las tropas aliadas a Berlín. Y la mujer en la tina no es otra que Lee Miller, una fotógrafa que marcó una era.

Antes musa, amante y aprendiz del visionario surrealista Man Ray en París, donde incluso gestionó su estudio ( de hecho, muchas de aquellas icónicas fotos de moda atribuidas a Ray fueron, en realidad, obra de Miller), la vida de esta neoyorkina dio un giro drástico con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, cambió el glamour por el uniforme de corresponsal acreditada en el ejército aliado, desafiando las restricciones de las autoridades estadounidenses que no querían mujeres en el frente de batalla. Testigo del desembarco de Normandía, probablemente fue la única reportera que cubrió la liberación de París, las desoladas calles de Londres tras los bombardeos, el histórico encuentro entre las tropas estadounidenses y soviéticas en Torgau, y la liberación de los campos de exterminio de Buchenwald y Dachau. En Múnich, justo antes de la rendición alemana, Miller se adentró en las residencias de Hitler y Eva Braun, protagonizando una imagen que se convirtió en un potente acto de propaganda al fotografiarse en la intimidad del líder nazi.

Pásame la toalla

Al final del baño, y terminada la guerra, Miller continuó trabajando para “Vogue”, cubriendo eventos de moda y retratando celebridades. En 1947 contrajo matrimonio con Roland Penrose, su segundo marido, y contribuyó gráficamente con las biografías escritas por él sobre sus queridos Picasso, Miró, Man Ray y Tapies. Sin embargo, al envejecer una extraña inseguridad pareció apoderarse de ella, llevándola a restringir la publicación de su propio legado fotográfico. Sólo después de su muerte, a causa de cáncer en 1977, su familia pudo comenzar la tarea de ordenar y revelar la magnitud de su obra.

Los esfuerzos por rescatar su memoria del olvido al que ella misma parecía querer ser relegada no han sido abundantes. En 2001, la Scottish National Gallery of Modern Art de Edimburgo dio un primer paso crucial con una exposición retrospectiva de tres décadas de su trabajo. Ya entonces se hablaba de un “biopic” protagonizado por Nicole Kidman. Casi un cuarto de siglo después, la película finalmente se ha materializado, dirigida por Ellen Kuras y con Kate Winslet en el papel de Miller. Un merecido homenaje a una de las fotoperiodistas más valientes y visionarias, que ahora se suma a las narrativas cinematográficas de otras colegas como Eugene Smith, Georgia O’Keeffe, Weegee o Diane Arbus. Aunque no llegó a las salas de cine locales, esta película, titulada “Lee”, se puede disfrutar en la plataforma de Prime Video.