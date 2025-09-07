Peter Sellers, 100 años: el eterno inspector Clouseau

Como ocurre con tantos actores y actrices, el británico Peter Sellers no surgió como estrella de la noche a la mañana. Popular figura radial en Londres, su paso al cine de su país natal lo hizo recorrer diversos géneros, sin tener el rol principal o, en todo caso, compartiéndolo con otros, como en la célebre El quinteto de la muerte. Hizo más comedias que otra cosa, pero no le quitó el cuerpo a los roles dramáticos, sin alcanzar la notoriedad de otros actores de su país, como por ejemplo Alec Guiness, con quien compartió algunos repartos. En esos tiempos, Sellers se perfilaba como un buen profesional de la actuación, pero dentro de un rango medio. Hasta que Stanley Kubrick le confió dos personajes en clave de humor negro en Lolita y Doctor Insólito que, aunque secundarios en esas películas, fueron fundamentales para su incorporación a la industria norteamericana.

A partir de allí vienen los éxitos para un intérprete que recupera recursos de la comedia física de la época muda en el rol del Inspector Clouseau de la serie La pantera rosa, que lo consagra como el actor más característico de esa modalidad humorística de torpezas físicas que venía siendo dominada por el norteamericano Jerry Lewis. No siempre se recuerda que en la primera película de la serie, Sellers no era el actor principal, sino David Niven, otro compatriota suyo, pero el personaje del inspector, aunque estuviera en un segundo rol, quedó tan fijado en la retina de los espectadores que, muy poco después, se convierte en el centro de la serie, que dirigió Blake Edwards, que contó con la música peculiar y pegajosa de Henry Mancini, y que tuvo unos estupendos créditos en animación que la identificaron, tanto como los inicios de las películas de la serie de James Bond. Con el Inspector Clouseau, Sellers se inviste, de un personaje perdurable, que extendió en otros como los de La fiesta inolvidable y Desde el jardín, aunque en esta última con matices distintos que parecían abrirlo a otros registros expresivos, pues hasta ese entonces parecía casi totalmente fijado en la modalidad del cómico abocado a las metidas de pata y los desastres, cosa que hizo de manera impecable, pero que limitó un mayor desarrollo de sus posibilidades.

Por desgracia, esa probable apertura no tuvo continuación. Ni la salud ni sus aficiones por el licor y la droga, ni tampoco sus inclinaciones depresivas (que no son raras en actores cómicos) contribuyeron a que su vida tuviera una mayor duración. Sellers falleció de un infarto a los 54 años, quebrando una carrera de la que se esperaba mucho más y dejando en el recuerdo la imagen de ese Inspector Clouseau que interpretó con maestría. Ese Inspector Clouseau que podemos seguir viendo en estos tiempos de fácil acceso a las películas del pasado en las ventanas caseras o individuales de visionado de imágenes.