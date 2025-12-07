La Semana Nobel 2025 en Estocolmo trasciende una muy formal entrega de premios. En efecto, la capital sueca se convierte en centro de la excelencia global, y lo celebra con una agenda repleta de actividades que rinden homenaje a los futuros galardonados en ciencia, literatura y economía, en un marco de cultura, gastronomía y arte.

La semana arrancó el viernes 5 de diciembre, con la tradicional rueda de prensa en el icónico Museo del Premio Nobel. Este evento no solo marca el inicio de las festividades, sino que también revela uno de los secretos mejor guardados de la semana: los nombres del chef y del pastelero responsables del menú para el famoso Banquete Nobel. Mientras que ayer sábado se encendieron las “Luces de la Semana Nobel”, una serie de artísticas instalaciones luminosas que, hasta el 14 de diciembre, transforman Estocolmo ante los ojos de los laureados.

Este domingo 7 de diciembre es un día central: las ruedas de prensa para los Premios Nobel de Física, Química y Economía tendrán lugar en la Real Academia Sueca de Ciencias, mientras que la tarde se dedica a las Conferencias Nobel, el momento más esperado por la comunidad académica, donde los laureados presentan sus revolucionarios descubrimientos en el Aula Magna de la Universidad de Estocolmo. En la Academia Sueca, el mismo día ofrece su discurso el Premio Nobel de Literatura, el escritor húngaro László Krasznahorkai.

La semana también celebra la tradición y la gastronomía. A partir del domingo, el Museo del Premio Nobel exhibe los “Artefactos de los Premios Nobel”, piezas únicas que los nuevos galardonados donan al museo. Un evento crucial que resalta el impacto global de los premios es el Diálogo de la Semana Nobel 2025 el 9 de diciembre en la ciudad de Gotemburgo. Este año, el tema es “Salud para todos”, reuniendo a galardonados y académicos para abordar los desafíos urgentes para lograr una atención médica equitativa y sostenible en el siglo XXI.

¿Dónde ver la ceremonia del Nobel 2025?

La semana Nobel culmina el martes 10 de diciembre, con la solemne Ceremonia de Entrega del Premio Nobel en el Konserthuset de Estocolmo como punto culminante. Los galardonados recibirán el diploma y la medalla de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. La jornada concluye con el prestigioso Banquete del Premio Nobel en el Ayuntamiento, donde un galardonado por categoría pronuncia un discurso de agradecimiento.

La transmisión oficial de los eventos de la Semana Nobel están disponibles a través de las plataformas digitales de la Fundación Nobel, incluyendo su canal de YouTube y el sitio web oficial nobelprize.org.