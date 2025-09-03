Nudos digitales: ¿se puede descifrar un quipu?

Los enigmas de los quipus nos han acompañado durante siglos. Pero en los últimos tiempos sus estudios se han ido afianzando a partir del uso de las nuevas tecnologías digitales y de las investigaciones de arqueólogos, antropólogos, etnógrafos e ingenieros, quienes han ido desenredando la complejidad de estas milenarias cuerdas y nudos. Por el momento, se conoce sus usos como instrumentos de registro de información contable y también narrativa en las antiguas sociedades andinas, ¿pero se puede llegar a crear patrones y ‘descifrar’ un quipu?

En esa línea, la Universidad del Pacífico ha lanzado el innovador Proyecto Khipus que busca generar modelos digitales de estas cuentas prehispánicas para posibilitar su estudio e interpretación como no ha sucedido antes, un sistema que pronto estará a disposición de investigadores peruanos y extranjeros. Como dice la directora de esta iniciativa, la profesora de Humanidades Digitales e investigadora Cecilia Pardo, el objetivo es convertir a esta casa de estudios “en la embajadora del estudio de los quipus en el Perú y el exterior, una universidad cuyas carreras principales son Administración, Economía y Contabilidad, todas aquellas disciplinas que están directamente asociadas a la función que tenían los quipus en la antigüedad”.

Documentación de quipus de la colección Radicati a cargo del equipo del proyecto. (Foto: Museo de Arte de Lima)

La colección Radicati

El proyecto se apoya en la colección formada por el italiano Carlo Radicati di Primeglio y su esposa Ella Dunbar Temple, quienes a mediados del siglo XX llegaron a reunir 29 quipus de diferentes épocas, desde los tiempos wari hasta la etapa colonial. Ambos fueron pioneros en la investigación de estos dispositivos y sus estudios fueron la base para análisis posteriores realizados por la Universidad de Harvard y para una exposición desarrollada en el Museo de Arte de Lima, institución que tiene la custodia temporal de la colección. La muestra se realizó a fines de 2020 e inicios del 2021, en plena pandemia, la cual fue gestionada curatorialmente por la propia Cecilia Pardo.

Después de esa experiencia, Pardo planteó a la Universidad del Pacífico la implementación de este nuevo proyecto que tiene dos objetivos iniciales: “Por un lado trabajar con la documentación del archivo Radicati —dice la investigadora— algo que nunca se ha hecho previamente. De hecho, los principales estudiosos han tenido acceso a los libros de Radicati, pero no a sus archivos, sus correspondencias, sus apuntes; y por otro lado, actualizar la catalogación de los 29 quipus para empezar a generar modelos digitales interactivos a partir de esta base de datos”.

Quipu colonial procedente del valle del Santa (Áncash). Adquirido en Lima. Torsión y anudado 130 x 52 cm. Colección Radicati. Fundación Temple Radicati – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en custodia en el Museo de Arte de Lima-MALI. (Foto: J.P. Murrugarra) / Juan Pablo Murrugarra

En este trabajo cuentan con la asesoría científica de Manuel Medrano, matemático formado en la Universidad de Harvard, y especialista en quipus prehispánicos, y de Sabine Hyland, una antropóloga y etnohistoriadora estadounidense de la Universidad St. Andrews, dedicada al estudio de los quipus coloniales y republicanos. Ambos se presentarán en la Universidad del Pacífico en la llamada Semana Khipus, entre el 22 y 26 de setiembre próximo, cuando el proyecto será anunciado oficialmente.

En tres dimensiones

La tarea principal de los ingenieros, de la Universidad del Pacífico, es trasladar cada detalle de los quipus, el tipo de fibra, el tamaño de las cuerdas, la forma y la distancia entre los nudos, etcétera, a un lenguaje de programación. “En sencillo —explica Pardo— estamos generando para cada categoría gráficos en Blender y estos se asocian a una base de datos mediante el uso de Python, que nos van a arrojar automáticamente modelos digitales en tres dimensiones”.

Quipu colonial. Torsión y anudado 65 x 55 cm. Colección Radicati de quipus, Fundación Temple Radicati – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en custodia en el Museo de Arte de Lima-MALI. (Foto: J.P. Murrugarra) / Juan Pablo Murrugarra

Cuando el proyecto esté consolidado ya no será necesario manipular directamente las cuerdas para analizarlas, sino esto se hará a partir de los modelos replicados en la computadora, lo cual permitirá la mejor conservación de los quipus originales, dado el material delicado y vulnerable en que han sido confeccionados, como fibras vegetales, pelos de animales e incluso cabellos humanos.

“Queremos que, en realidad, estos modelos sean como quipus de verdad —añade Pardo—, los cuales podamos girar, mover, ampliar, para analizar cada detalle como nunca antes lo hemos hecho. Y esto sirva como una ventana para nuevas investigaciones. Ese es un tema de especialidad de los ingenieros, pero una vez que se construya esta base de datos quizás podamos entrenar un modelo de machine learning y de inteligencia artificial para procesar esta información”.

Las posibilidades de la IA

El ingeniero Juan Lazo, profresor principal de la Universidad del Pacífico y especialista en inteligencia artificial y análisis de datos, también forma parte del proyecto, y afirma que su primer objetivo es construir digitalmente los quipus y capturar la mayor cantidad de detalles posibles, de tal manera que cualquier investigador pueda trabajar con ellos. Inicialmente se pondrán a disposición los quipus de la colección Radicati, pero el objetivo es que se puedan añadir otras colecciones existentes en el exterior.

Modelado digital del Proyecto Khipu. (Foto: Universidad del Pacífico)

“Nuestro deseo es que esto sirva para enseñar y educar, pero al mismo tiempo para poder descifrar lo que dicen los quipus”, afirma Lazo, y ahí entra a trabajar la inteligencia artificial.

“Como cada detalle de un quipu ya se encuentra codificado —explica el especialista— , yo puedo dar esa información a un modelo de inteligencia artificial, puede ser una red neuronal o un modelo de aprendizaje por refuerzo para que identifique patrones, algo que es difícil hacer para el cerebro humano por la cantidad de variables en juego. Si te das cuenta cada tipo de cuerda, de nudo, de color, de dirección de torsión, de distancia entre los nudos, etcétera, son variables distintas. Podemos estar hablando de diez, treinta, cincuenta variables en un quipu, algo que la inteligencia artificial puede manejar muy bien”.

Con la ayuda de la IA, Lazo y los integrantes del Proyecto Khipus esperan encontrar y definir esos patrones que nos posibiliten entender mejor la información contenida entre las cuerdas y nudos, esos maravillosos datos contables y narrativos que hicieron posible la administración y el desarrollo de culturas autóctonas diversas hace más de cinco siglos.