Nueva biografía: las jugadas de Ramón Castilla

Hace mucho tiempo que la Historia dejó de enseñarse como un hilado de batallas resumidas. Sin embargo, quien estudie la biografía de don Ramón Castilla, presidente del Perú en cuatro ocasiones, considerado el constructor del Estado y héroe nacional, deberá conocer bien cada una de las refriegas que lo templaron, saber qué pasó en la batalla de Ingavi, en Yungay o en Carmen Alto, como primer paso para conocer al caudillo.

“Los años de Castilla (1840-1865)”, biografía escrita por la prestigiosa historiadora Natalia Sobrevilla es también un tratado sobre historia política que profundiza en las batallas, los presidentes y las constituciones, tanto aprobadas como abolidas, en el curso de esos años.

“Este libro es la introducción perfecta a la primera mitad del siglo XIX peruano”, comenta la investigadora. “Se sabe que Castilla construyó ferrocarriles y liberó esclavos, pero se desconoce cómo llegó a hacerlo y cómo luchó para alcanzar el poder”, advierte Sobrevilla.

“Los años de Castilla ( 1840-1865 )” • Autor: Natalia Sobrevilla • Editorial: IEP Año: 2025 • Páginas: 232

En efecto, don Ramón Castilla y Marquesado fue presidente provisorio de la República en 1844, luego presidente constitucional entre 1845-1851, volvió en 1855 para ser presidente provisorio de la República hasta 1858 y de ese año hasta 1862, ser de nuevo presidente constitucional. Adicionalmente, se hizo cargo del gobierno de manera interina por un breve período tras el fallecimiento del presidente Miguel de San Román. En total, fueron 12 años en los que Castilla gobernó un Perú en formación, distinto al país que hoy conocemos.

“Hay que entender que el Perú de esa época no era un territorio medianamente articulado como lo es hoy día. Era un territorio donde las ciudades tenían un poder muy importante. Gracias a los recursos del guano, es el momento en que Lima empieza a crecer en poder e influencia, mientras que Arequipa, Trujillo o Cusco van perdiendo peso político”, señala la historiadora.

—El juego del poder—

Era un país cuyas reglas de juego estaban cambiando. En el que más que ajedrez político, los agentes políticos debían mantenerse en un permanente juego de apuestas. Y Castilla, un gran jugador de cartas, (“le gustaba el Rocambor”, afirma Sobrevilla”) supo apostar fuerte y dar golpes sobre la mesa. “No estamos hablando de un idealista, sino de un hombre sumamente pragmático”, explica la profesora de la Universidad de Kent, en el Reino Unido. “Formado en el mundo de las apuestas, Castilla sabía leer a la gente y medir cuáles eran sus chances. Sabía estudiar tanto a sus rivales como a sus aliados. Tiró los dados muchas veces, siempre a partir de decisiones bien informadas. Por eso era capaz de cambiar su postura las veces que hiciera falta, aliarse a los conservadores o a los liberales con tal de ganar. Desde la partida, sabía por dónde tenía que ir su jugada”, afirma.

Ejemplos de su talento como apostador: cambiarse de bando en las luchas independentistas, abandonando el ejército realista para ponerse a las órdenes de San Martín. O, ya tentando una segunda presidencia, abandonar la tienda conservadora y acercarse a los liberales.

Natalia Sobrevilla: "Formado en el mundo de las apuestas, Castilla sabía leer a la gente. Sabía estudiar tanto a sus rivales como a sus aliados". (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

—El menos malo—

¿Fue Castilla el mejor presidente del Perú? A Sobrevilla le hacen esa pregunta constantemente. Sin embargo, para ella es difícil responder sin establecer un criterio. Por eso prefiere dar una respuesta matizada: “Castilla representa el ciclo histórico del caudillismo. Probablemente sea el mejor presidente del Perú, teniendo en cuenta que nuestros presidentes, por lo general, suelen ser muy malos”.

Además, Castilla contó con recursos económicos suficientes para sostener una capacidad de maniobra política muy grande. Así, en lugar de pelearse con sus adversarios, los enviaba al exilio a París, con una fuerte suma de dinero para silenciarlos. Castilla compró voluntades no solo con efectivo, sino también moviendo influencias y puestos en el poder.

Si bien Sobrevilla abunda en los defectos de Castilla, le reconoce una gran virtud: su respeto por las instituciones y por la Constitución en la toma de decisiones y la elección de sus alianzas. “Digamos que, en tiempos como los actuales, eso sería una gran virtud”, señala la historiadora.

Otro tema central en la mitología de Castilla tiene que ver con la liberación de los afroperuanos. Sin embargo, para Sobrevilla, tras esta decisión no hubo motivaciones idealistas. “Cuando Castilla se alía con los liberales, entre las demandas de este grupo estaba el fin de la esclavitud. Se vivía entonces un contexto de guerra civil, con Echenique como rival de Castilla, y anunciando que dará la libertad a todos los esclavos que luchen por él”, explica. En este caso, la jugada de Castilla fue un jaque mate, afirma la estudiosa: “Decidió no solo dar la libertad a quienes peleen por él, sino también pagar una generosa compensación a los dueños de los esclavos. Con ello, nadie pudo oponerse. Beneficiaria de la manumisión, apareció toda una nueva burguesía limeña”.

Sin embargo, las personas esclavizadas no recibieron ninguna compensación. Muchos siguieron trabajando en la misma hacienda, sin tener dónde ir. Para Sobrevilla, la gran paradoja está en que con el fin de la esclavitud, la desigualdad en el Perú se incrementó. “El período del guano generó prosperidad, pero fue sumamente desigual”, añade.