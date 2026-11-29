Era una noche oscura y profunda, cuando Monáduta, el primer hombre, lanzó un soplo largo y silencioso. Entonces, el mundo apareció ante nosotros en mil formas y colores. Divinidades, seres, demonios, animales, aves, peces, hojas, insectos alados y gigantes, empiezan a multiplicarse en el vacío, mientras ríos de colores fertilizan un suelo todavía frágil y primigenio. Aunque sabemos que estamos en la galería del Centro Cultural de la Universidad de Lima, nuestra imaginación ha viajado al corazón del mito, alimentada por la mágica experiencia de la realidad virtual.

Se trata de un universo etéreo creado a partir de las posibilidades que ofrece la tecnología, y que le ha permitido a Rember Yahuarcani materializar, más allá del lienzo o la llanchama, a esos seres que lo acompañan desde niño, cuando escuchó por primera vez las historias contadas por su abuela Martha López, una sabia de la nación utitoto y matriarca del clan de la Garza Blanca.

“Esta obra digital [‘La realidad del mito’] me recuerda a cómo recibí los mitos por primera vez, cuando iba a la chacra con mi abuela, y mi imaginación comenzaba a volar, e imaginaba estos territorios, estas atmósferas invisibles e inmateriales. Imaginaba, por ejemplo, a Jitoma [el dios Sol] en medio del monte o al hijo de Luna pescando con los dientes de una hormiga gigante”, evoca Rember, en la tranquilidad de su taller, después de su participación en el Hay Festival de Arequipa.

Para Yahuarcani, es vital que los artistas indígenas aborden otros lenguajes del arte contemporáneo para construir una soberanía cultural.

—Soberanía cultural —

La exposición “En el principio solo existía agua y oscuridad” es una muestra transmedia, en la que conviven pinturas, esculturas en madera casho, video, obras en llanchama y una pieza inmaterial gestada en una computadora, y que solo puede ser ‘vista’ a través de los lentes de la realidad virtual. Para Rember la idea de integrar el arte indígena con la tecnología fue una decisión de autonomía que él califica como soberanía cultural.

“Los pueblos indígenas –reflexiona– en el momento en que tienen esta posibilidad de decidir sobre su futuro o sobre su arte o sobre sus procesos culturales están ejerciendo en realidad algo que a nosotros siempre nos han negado. En este caso, la unión con la tecnología me permite construir ese camino hacia la soberanía cultural… Me refiero a que los indígenas tengamos la posibilidad de decidir qué hacer con nuestros mitos, con nuestros conocimientos, con nuestra pintura corporal, con nuestros telares, con nuestras estéticas o con nuestros tintes naturales”.

—Aquellos otros (nuestros) mundos—

Y lo que él decidió fue asumir el riesgo de trasladar esos otros mundos de sus mitos al plano digital en un trabajo conjunto con los realizadores argentinos Mariano Giraud y Juan Russo, de la Fundación Tres Pinos, una organización sin fines de lucro que promueve el arte contemporáneo.

Le pregunto a Rember si esta explosión de vida que surge en la obra inmersiva no guarda cierta relación con la creación cristiana del universo o incluso con la visión científica de ese Big Bang que se expande a partir de un punto de materia comprimida. Entonces, él asocia esta experiencia con las visiones que otorgan la coca y el tabaco, que en el mundo uitoto son consideradas plantas sagradas y seres míticos capaces de producir el conocimiento.

“Si hacemos cierta analogía –dice Rember– las plantas de poder tienen estas capacidades de poner ante nuestros ojos esos otros mundos invisibles… La reflexión que hice en el Hay Festival es que cuando uno habla de estos otros mundos en realidad está hablando de este universo que habitamos todos… La tecnología, al menos en esta obra, lo que pone delante de ti es la evidencia de que los mundos indígenas no son tan lejanos a las creencias o conocimientos de una persona de la ciudad o de una persona que pertenece a la cultura occidental”.

—La verdad de la tecnología —

Según el artista, su incursión en lo digital no es circunstancial. “Me gustaría –afirma– que los artistas indígenas podamos seguir abarcando los otros lenguajes del arte contemporáneo, pero pensando en la construcción de una soberanía indígena, una soberanía cultural y una soberanía de territorio. Yo creo que ese es el camino y la tecnología ofrece posibilidades para poder explorar esos lenguajes… En los próximos 10 años, debemos salir de nuestro espacio de confort que es el taller, el estudio, el lienzo para explorar esos otros lenguajes, y debemos tener más referentes indígenas en las diferentes especialidades del mundo moderno”.

En ese camino, el acto de ponerse unos lentes de realidad virtual para poder redescubrir su obra ha sido un primer gran paso. “A mí me hizo sentir –comenta– que todo eso que había escuchado de niño era cierto. Todo eso se hizo verdad frente a mis ojos”.

“Rember Yahuarcani, del clan de la Garza Blanca” Autor: Rember Yahuarcani Editorial: Fondo Editorial de la Universidad de Lima Año: 2026 Páginas: 252