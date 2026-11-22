Publicado en la prestigiosa revista “Communications Biology”, el estudio revela que si bien los cachalotes pigmeos son reconocidos entre los mamíferos por su inusual anatomía craneal, para dar cabida a órganos relacionados con el biosonar y la emisión acústica, este ejemplar llevó esta tendencia evolutiva a límites sin precedentes. “La asimetría craneal en los cetáceos con dientes está directamente ligada al desarrollo de estructuras grasas en la frente para la producción de sonido. Pero en el ‘Scaphokogia huachafo’ esta distorsión fue mucho más allá del espiráculo. Ambas fosas nasales óseas están desplazadas hacia el lado izquierdo del cráneo, mientras que los huesos del rostro son radicalmente desiguales en tamaño y posición. El cráneo luce completamente torcido”, explica Benites-Palomino, profesor asistente en la Universidad Friedrich-Alexander (FAU) de Erlangen-Núremberg, en Alemania.

El fósil más raro del mundo.

—En el desierto de Sacaco—

Esta historia se inició a mitad de la década de 1990, cuando el paleontólogo Mario Urbina comenzó su trabajo de campo en el desierto de Sacaco, en Arequipa. Allí descubrió múltiples fósiles –restos de ballenas, delfines, perezosos nadadores– que fueron alimentando la colección del Museo de Historia Natural de San Marcos. Dentro de estos hallazgos, estaba el grupo de cachalotes pigmeos. A diferencia de sus parientes capaces de alcanzar los 20 metros, estos apenas llegaban a los dos metros de largo.

Como explica Benites-Palomino, los cachalotes pigmeos como el recién bautizado ‘Scaphokogia huachafo’ son animales difíciles de estudiar. Son muy poco conocidos en el mundo actual y no existe material de comparación. “El primer cachalote pigmeo que describí fue para mi tesis de licenciatura y lo bautizamos como ‘Scaphokogia totajpe’, que es un nombre mochica y significa ‘cara grande’. El siguiente paso fue saber qué relación había entre estos fósiles y sus parientes actuales. En el 2021, publicamos la descripción de otro que también venía del área de Sacaco, que se llamó ‘Kogia donomurai’. Pero teníamos más cráneos y empezamos a preguntarnos cuál era el rol ecológico de estos animales. Descubrimos que los fósiles tenían marcas de dientes de tiburón y publicamos otro artículo en el que mencionamos cómo estos cachalotes enanos de Sacaco y de Ocucaje, con ocho y cinco millones de años de antigüedad, eran comida para tiburones, con mucha grasa de alto valor nutricional”, señala.

—Cuasimodo existe —

Con toda esta información, era el momento de ir por el cráneo más raro de todos: “La primera vez que lo vi no le había encontrado el menor sentido –cuenta Benites-Palomino– y, sin el contexto anterior, hubiera sido difícil de entender. Este cráneo se salta muchas de las constricciones biológicas. ¡Este animalito se saltó todas las reglas, lo llevó todo al extremo! Tan rara es su deformación que los huesos alrededor de ambos ojos son distintos. Es como si nos dijeran que el Cuasimodo de ‘El jorobado de Notre Dame’ existe en verdad”.

Paleontología peruana.

Esta cualidad lo llevó a ganarse su peculiar nombre. “El género ‘Scaphokogia’ se conoce en el Perú desde la década de 1980. Antes ya habíamos descrito dos especies, pero este es el miembro más extravagante de todos. Por eso se ganó el nombre de huachafo”, añade el investigador.

Nada en la naturaleza es por capricho y esta asimetría resultaba funcional al animal. “El fósil no tiene malformaciones asociada a ninguna patología. Sabemos que era un animal sano –aclara Benites-Palomino–. Incluso llevamos al tomógrafo los cráneos de sus parientes cercanos y vimos que, efectivamente, la asimetría estaba presente en todo el grupo. Nuestra hipótesis es que la cara tan particular de este animal cambiaba su centro de gravedad y lo forzaba a nadar con la cara siempre hacia abajo, lo que debe haberle permitido alimentarse en aguas poco profundas y tener mejor capacidad sensorial”.

Los investigadores están seguros de que se trata de un animal adulto, con todos sus huesos fusionados y osificados. Sin embargo, no pueden determinar el género, pues no cuentan con los huesos de la cadera que lo permita.

Vista en modelo 3D: La segmentación de la estructura ósea permite resaltar los órganos relacionados con el biosonar y la emisión acústica. Dibujo esquemático muestra cómo ambas fosas nasales se encuentran al lado izquierdo del cráneo para una mayor capacidad sensorial. El cráneo del ‘Scaphokogia huachafo’ en vista fotográfica. Se advierten sus características deformaciones.

—El paraíso de los depredadores —

¿Cómo eran las aguas del mar peruano cuando vivió el ‘Scaphokogia huachafo’? “El perfil que más se le parece es al que tenemos en la actualidad en Máncora, Punta Sal o Talara, son costas no tan profundas, pero mucho más cálidas”, refiere el investigador. Y sobre el ecosistema, dice: “Si pudiéramos caminar por la costa del Mioceno tardío (hace unos seis millones de años), pensaríamos que estamos en el mundo actual, pero con la mitad de animales muy raros. Entre Sacaco y Ocucaje había ‘Thalassocnus’, unos perezosos nadadores de dos metros de largo; ‘Odobenocetops’, unos delfines con cara de morsa rarísimos; tiburones blancos. También estaba el famoso ‘Carcharocles megalodón’ y depredadores como el ‘Livyatan melvillei’ (que podía medir hasta 17 metros de largo); aparte teníamos tortugas marinas, cocodrilos, pingüinos y aves inmensas”.

Entre estos depredadores gigantescos que se devoraban unos a otros nadaba el grupo de cachalotes enanos, al que pertenece el recién descrito ‘Scaphokogia huachafo’. Un animal “cebichero”, como dice Benites-Palomino, pues se alimentaba de cefalópodos, calamares y pulpos. Uno de estos especímenes debió haber quedado atrapado en el fondo marino y, seis millones de años después, su cráneo volvió a salir a la luz en las arenas del desierto arequipeño. Sin proponérselo, estaba destinado a ser el fósil más raro del mundo.