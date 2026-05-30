El investigador peruano Luis Bravo Villarán, un ingeniero de 82 años, formado en la UNI, ha formulado una teoría que busca explicar la realidad del mundo físico y cuántico. Su punto de partida –cuenta– fueron las hipótesis del egipcio Ahmed Adel Ahmed, ya fallecido, las cuales amplió y corroboró con la ayuda de la inteligencia artificial (Deepseek-Desarrollo y ChatGPT-Análisis Crítico). Sus hallazgos los ha publicado en dos partes. La primera, “Ensayo general”, apareció el año pasado, y ahora publica el e-book “De la realidad explicada del espacio-tiempo a la realidad implicada de la teoría tiempo-energía”.

“Albert Einstein nos regaló una imagen del universo como un tejido dinámico de espacio y tiempo; la gravedad como la curvatura de ese tejido. Sus ecuaciones funcionan con una precisión pasmosa, pero solo para explicar el 5% del universo: la materia ordinaria –galaxias, estrellas, planetas– y la luz; todo lo que podemos ver y tocar. El 95% restante del universo es un enigma. Los astrónomos lo llaman materia oscura (27%) y energía oscura (68%). Nadie ha podido explicar de qué están hechas… Hasta ahora”, dice.

Entonces, Bravo apunta a esa gran incógnita: un cambio de paradigma que propone que ese 95% oscuro no es un misterio, sino el escenario fundamental de la realidad. Según sus palabras, el universo no debe imaginarse como un espacio vacío, sino como un océano infinito de energía oscura (EO) y de materia oscura (MO) en dinámica vorticial, donde ambas se transforman entre sí, en un ciclo perpetuo. La MO actúa en un movimiento centrípeto: implosivo, que atrae y condensa, formando estructuras; mientras que la EO es centrífuga y expansiva. Cuando ambas fases interactúan, se generan vórtices que son como remolinos tridimensionales que, a partir del anudamiento y un micro-bang en el núcleo, generan la realidad tangible: tiempo, espacio (gravedad, electromagnetismo, luz), vacío cuántico, holografía y también la conciencia. Por ello asegura que la realidad es una triada integrada, según este esquema: < entrelazamiento cuántico / conciencia <> realidad explicada del espacio-tiempo«.

Tiempo consciente y tiempo físico

La TTE distingue dos niveles de tiempo y siete dimensiones. En el primer caso, establece el tiempo consciente (tau) que es “el ahora del entrelazamiento cuántico y la experiencia subjetiva” y el tiempo físico t, el tiempo medible de Einstein. Ambos tiempos se conectan mediante un operador (tau cero) que traduce el ritmo del tiempo consciente en la energía. “La declaración que resume la teoría del tiempo-energía es tan poética como precisa –asegura–: la energía es la expresión tangible del tiempo consciente, mientras que el tiempo consciente es el flujo cuya textura y ritmo se perciben como energía”.

En cuanto a las dimensiones, el autor precisa que estas no son espaciales ocultas, al estilo de las teorías de cuerdas, sino niveles energéticos con cualidades específicas. Así, más allá de la 3D del espacio-tiempo físico, están los niveles energéticos de la 4D, del tiempo consciente de la energía oscura; la 5D, del campo emocional y la intuición; la 6D, de las decisiones y el libre albedrío; y la 7D, de la energía suprema volitiva inteligente. Sobre esta última dimensión, el ingeniero peruano está trabajando un nuevo libro, en el que explorará la cúspide de la multidimensionalidad, conectando la física con la cuestión del sentido y el propósito.

Además… A saber Bravo Villarán ha publicado “Ensayo fundacional” ( 2025 ): las bases conceptuales de la TTE y su libro de ecuaciones y el e-book “De la realidad explicada del espacio-tiempo a la realidad implicada de la Teoría Tiempo-Energía”, con un desarrollo matemático más profundo y predicciones verificables en cinco a diez años. Próximamente, publicará “7D-la energía suprema”, cerrando la serie.