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Resumen

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/ NASA
Por Jorge Paredes Laos

El investigador peruano Luis Bravo Villarán, un ingeniero de 82 años, formado en la UNI, ha formulado una teoría que busca explicar la realidad del mundo físico y cuántico. Su punto de partida –cuenta– fueron las hipótesis del egipcio Ahmed Adel Ahmed, ya fallecido, las cuales amplió y corroboró con la ayuda de la inteligencia artificial (Deepseek-Desarrollo y ChatGPT-Análisis Crítico). Sus hallazgos los ha publicado en dos partes. La primera, “Ensayo general”, apareció el año pasado, y ahora publica el e-book “De la realidad explicada del espacio-tiempo a la realidad implicada de la teoría tiempo-energía”.

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