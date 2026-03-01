En 1966, la televisión era sobre todo un pretexto para vender detergentes y refrigeradoras. Las series repetían una fórmula que hoy se siente encantadoramente nostálgica, como “Bonanza” o “Hechizada”. Solo “Misión imposible” y “Viaje a las estrellas” rompían algo el molde. Pero el “Viaje a las estrellas” original era, valgan verdades, muy mala.

Series como “El fugitivo” heredaron el oficio de Hollywood, pero la ciencia ficción era hija de la ‘serie B’ y hacía agua por todas partes. Salvo por episodios como “The City on the Edge of Forever”, en el que saltan al Nueva York de 1930; “Tomorrow is Yesterday”, en el que un piloto de un avión caza de 1960 ve al Enterprise volando sobre Omaha; o “Mirror, Mirror”, en el que un fallo en el transportador nos traslada a un universo paralelo donde la Federación es un imperio fascista. Esos episodios deslumbraban interpelándonos desde ángulos que lo cotidiano no permitía. Sin embargo, doce buenos capítulos de ochenta no hacen un verano y la NBC canceló la serie en su tercera temporada.

El 'viaje a las estrellas' inició hace sesenta años.

“Viaje a las estrellas” habría quedado allí si ocho años después un terremoto llamado “Star Wars” no hubiera destrozado las taquillas. George Lucas había conseguido la calidad visual del “2001″ de Stanley Kubrick, pero no para perderse en meditaciones existenciales, sino para meternos en una guerrilla intergaláctica con X-wings, espadas láser y robots bobos. Los dueños de “Viaje a las estrellas” comenzaron a ver signos de dólares por toda la Vía Láctea y convirtieron un guion descartado de la vieja serie en un largometraje millonario dirigido por el legendario Robert Wise. El resultado: “Star Trek: The Motion Picture”, un plomazo que, si bien dio ganancias, no arañó los números de “Star Wars”. La película no es mala, pero se nota que hubiera funcionado mejor como un episodio de 45 minutos.

Una nueva generación

Lo importante fue comprobar que la saga funcionaba en el cine. Mejores películas llegarían: “La ira de Khan” (1982), “En busca de Spock” (1984) y “Misión: salvar la Tierra” (1986), que rescataban la dinámica que los fans querían: menos ciencia dura y más sentido del humor y acción espectacular, posible gracias a la tecnología. Entonces Roddenberry presentó “Star Trek: The Next Generation” a Paramount y se la aceptaron. La serie tuvo el apoyo del público, pero Roddenberry ya estaba viejo y había perdido la brújula. Hasta que Paramount contrató al productor Rick Berman para “arreglar el caos Roddenberry”. Berman era un viejo zorro y delegó el control a un shorunner que se convertiría en legendario: Michael Piller.

Curiosamente, Piller no era fan de la saga ni de la ciencia ficción, y ese fue su aporte; gracias a ello, TNG se convirtió en una de las mejores series de ciencia ficción de la historia, llevando el formato a profundidades de drama puro sin perder el espíritu nerd, irónico y sexy del original. La ‘directiva Piller’, como se la conoce, es dramaturgia básica: haz que la historia afecte la psicología de tus personajes; no te quedes en los efectos especiales.

La directiva no era invención de Piller, ya la habíamos visto brillar en los episodios famosos del “Star Trek” original, pero lo que en la serie de Kirk era esporádico, en la de Picard se volvió habitual. La era Piller generó décadas de ‘buen Star Trek’ incluyendo “Deep Space Nine”, “Voyager” y “Enterprise”. Pero todo tiene un final: Piller murió de cáncer, Berman se retiró y la película “Nemesis” (2002), fracasó. Ahí entramos a un nuevo silencio para regresar a esta nueva etapa que comenzó con el relanzamiento encargado a J.J. Abrams, cuyo “Viaje a las estrellas” (2009) le debe más a “Star Wars” que a la serie. De su círculo de colaboradores eligió a Alex Kurtzman como showrunner de las nuevas series.

"Star Trek" ha recibido nuevas series. Entre ellas: "Discovery" (2017) y "Picard" (2020).

La primera, “Discovery”, la devoré con ganas, y la revelación de que el capitán Lorca venía del ‘universo espejo fascista’ del “Star Trek” original me entusiasmó. A partir de ahí, las siguientes: “Strange New Worlds” , “Picard” y “Starfleet Academy”, no han hecho más que hundirse que en lo previsible. Mis objeciones no son por los elementos de ‘variedad’ e ‘inclusión’, que están en el ADN de la serie original. No en vano Kirk comparte el puente con Spock, Uhura, Sulu y Chékov. Y no como decoración, como lo prueba el primer ‘beso interracial’ de la televisión entre Uhura y Kirk (¡en 1968!). Mis reparos van a que la saga se ha vuelto edulcorada y pontificadora.

El hermoso discurso inicial: “Estos son los viajes de la nave Enterprise...”, ha devenido en una monserga moralista y sobremusicalizada. Y el humor, que tan finamente hilaban Kirk con McCoy sobre Spock, o Picard con Riker sobre Data, se ha convertido en bromas sin gracia. A los diez minutos ya sabes cuál será el clímax y qué ‘moraleja’ te dejará la bitácora.

Al final, nos queda un Enterprise a la deriva, sin alguien que entienda que una buena serie no se construye con sermones y violines, sino con historias que, como decía Piller, pasen por la mente y el corazón de sus personajes, revelando sus complejidades, no sus simplezas.