La lección de periodismo de Clark Kent

1. La premiere mundial de la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, se realizó el pasado lunes 7 de julio en Los Ángeles, en el icónico TCL Chinese Theatre. Sobre la alfombra roja, David Corenswet, el nuevo rostro del kryptoniano, luce un elegante traje de rayas de Ralph Lauren, homenaje al icónico modelo usado por Christopher Reeve en su papel del reportero Clark Kent. Son las mismas rayas. Líneas que unen el presente con la entrañable versión de Richard Donner. La referencia es relevante: no solo resulta un guiño al filme de 1979, al que también celebra el soundtrack de John Williams y su icónica tipografía en los créditos. Es también un retorno a una forma de entender al superhéroe clásico desde la luminosidad.

2. Curiosamente, mientras que Superman ha cambiado enormemente a lo largo de los años, la interpretación de su alter ego, el asalariado Clark Kent, había sido más o menos la misma. Hasta ahora. Bajo su disfraz inocuo, en la versión de Gunn no es un medroso ni inseguro reportero. Lejos está el modelo del oficinista maltratado por su jefe, despreciado por sus colegas, enamorado platónicamente de Lois Lane, la atractiva reportera que ama a Supermán. Aquí, las gafas y la corbata no son el disfraz de la mediocridad. A este Clark las cosas le salen bien: es un periodista dueño de la fuente más codiciada: él mismo. Luisa conoce su identidad y no se hace dramas por ello. Mientras él confía en la gente, ella es la sabueso que desconfía de todos. Sus preguntas duelen más que los golpes del misterioso Ultramán que cuida las espaldas de Lex Luthor.

3. En la sala de su pequeño departamento, Luisa y Clark se someten a lo que parece un juego que termina siendo motivo de discusión: jugar a entrevistarse. A decirse la verdad. La periodista encara al super héroe. Ella habita un mundo de leyes muchas veces opuestas al sentido común. revela injusto. Ella pregunta si él entiende que acciones como intervenir en una guerra pueden contrariar los acuerdos entre los aliados del país que habita. Superman, por su parte, solo piensa en salvar vidas. Durante 87 años, solo ha deseado un futuro seguro para nosotros y ha intentado que lo sea. Y ese es su problema.

4. El guion del filme de James Gunn recupera el oficio periodístico de la vieja escuela. La historia, además de la aventura superheroica, es el desarrollo de una investigación al interior del Daily Planet. En medio del ruido de las redes y los videos virales, en esa redacción se confrontan los datos, se cruza la información, se descubre lo que hay detrás de las imágenes y las denuncias interesadas. Una escena de antología: en el universo de bolsillo creado por Lex Luthor, más allá de las celdas donde Superman languidece, la oficina infinita donde miles de monos “trols” frente a un teclado redactan fake news, nos habla de la gran campaña de desinformación en redes que hoy tanto nos distrae. Por supuesto, la reflexión sobre los medios no es inédita en el mundo de Metrópolis. Recordemos como en octubre de 2012, en el cómic escrito por Scott Lobdell, Clark Kent renunciaba a su puesto luego de mostrarse contrario a la adquisición del diario por un conglomerado mediático poco interesado en los principios rectores de la institución.

5. Como las mayores leyendas estadounidenses, Superman es un inmigrante ilegal: un extraterrestre enviado a la Tierra por sus progenitores en vísperas de la destrucción del planeta Krypton. Y en la coyuntura de los Estados Unidos gobernados por Donald Trump, todo migrante está en problemas. El Superman de Gunn intenta decirnos que es uno de los nuestros, uno de nosotros, pero el gobierno está en alerta contra el diferente. Por ello alista cárceles y tiende redadas anti-inmigración.

6. A pesar de que muchos los consideran meras obras de fantasía, los cómics de superhéroes están llenos de episodios como este que, en el fondo, son comentarios acerca de lo que pasa hoy en las noticias. Hartos como estamos de la chulería de psicópatas millonarios que gobiernan el mundo y se casan en Venecia, cómo no identificar en la caricatura de presidente de la ficticia de Boravia, aliado de Estados Unidos, empeñado en invadir al país vecino Jarhanpur, al presidentes ruso Vladímir Putin o el Primer Ministro israelí Netanyahu. Por años, Superman ha salvado civiles de un incendio y bajado gatos de los árboles. Ahora lo vemos enfrentarse a los responsables de una limpieza étnica. Y al hacerlo, el poder se pone nervioso. Y mientras tanto, los periodistas hacen su trabajo diario: descubrir lo que los malos no quieren que se conozca.