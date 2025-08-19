Un mundo que solo da arcadas

“Temis” cierra la “Trilogía de la Barbarie” rompiendo con sus antecesoras. Lo hace con suficiente pericia que al poner el dedo en la llaga hace que el público ría. No es usual iluminar las butacas de La Plaza -donde ya se monta-, que un par de personajes miren con curiosidad a los asistentes -ya sin tragos ni sanguchitos- y cuestionen su posición “burguesa” frente a las contradicciones propias de la búsqueda solo discursiva de la justicia y equidad. Y la puesta en escena no toma rehenes: un par de personajes compiten por el monopolio de la tristeza, argumentando quién sufrió más en la vida -una mujer huérfana que creció en la calle vs. un hombre homosexual que resucitó el negocio familiar-, no sin preguntarse en qué momento nos empezamos a definir únicamente a partir de nuestros dolores. Stephanie Orúe y Diego Pérez sacan a relucir sus capacidades en una escena que, por su verosimilitud e intensidad, incomoda.

La compañía chilena Bonobo, a quien se le debe la autoría de la obra, viene reflexionando desde hace una década sobre nuestra relación con los Otros, y cómo esos vínculos son adornados por lenguajes y protocolos, máscaras para hacer más llevadero el contacto con los que no se nos parecen y a quienes no entendemos. Antes -en “Dónde viven los bárbaros” y “Tú amarás”, las primeras obras de la “Trilogía” que termina con “Temis”- vimos a extraterrestres, antiguos griegos, indígenas y colonos, separados de la actualidad para cuestionar las actitudes de la contemporaneidad, pero ahora los seres mitológicos intervienen la trama principal. ¿Qué hacen un Cíclope y un Sátiro metidos en la casa de una familia acomodada que acaba de enterarse que tiene una hija y teme conocerla porque es pobre? Los bárbaros se han infiltrado en todos lados y los protagonistas no pueden evitar las arcadas.

Nishme Súmar entiende la tensión y el humor de la propuesta, hace propio el montaje al evitar los colores sólidos de la obra original y optar por texturas más realistas, y sabe conducir a un elenco de buen desempeño. Gisela Ponce de León maneja bien los ritmos de Rosario, a quien le cuesta tanto ver al resto como semejantes que alarga las palabras y necesita reiniciarse (en loop) varias veces para tener interacciones humanas. No es un personaje sencillo y ella lo interpreta con aparente facilidad. La complicidad con Gabriel Iglesias podría afinarse un poco más para no notar que se ponen de acuerdo para cruzar las piernas o sentarse al mismo tiempo; esto no desmerece el trabajo de Iglesias como David, intenso y desbordado de tantos “incendios”. Augusto Mazzarelli, como Padre, es contundente: basta con tener a algún familiar con pérdida de memoria para entenderlo. A Eduardo Pinillos le costó varios minutos convertirse en Víctor, el único de la familia que se atreve a decir las verdades; fue hasta la escena del desayuno que consiguió entrar a la intensidad de la obra. Pero es Orúe quien se destaca del resto: al inicio, como Viviana, dejaba algunas dudas que se esfumaron al entender el juego y la treta de su personaje, en una performance que se coronó por su trabajo corporal como Cíclope. No vale perdérsela.