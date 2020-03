“Tenemos razón”: la canción que une a veintiún artistas peruanas en el Día de la Mujer

Ni locas, ni histéricas, nada de esto es exageración. Hubo 165 feminicidios en el año 2019 y 22 solo en el mes de enero de este año. “Nos están matando”, dicen --decimos-- decenas, miles de mujeres del Perú y el mundo en redes sociales, en conversaciones cotidianas, en los medios. Y así como el colectivo chileno “Las Tesis” salió a decir en voz alta que la culpa no era mía, ni como estaba, ni como vestía, aquí en Perú un colectivo de músicas y cantautoras han lanzado hoy, 8 de marzo, una canción que dice en voz alta que no somos ni locas, ni histéricas y que, verdaderamente, nada de esto es exageración.

Tenemos razón se llama el sencillo cuya letra y música fue compuesta por Laura Arroyo, treintañera, lingüista, a punto de ser magíster en análisis político, cantautora y, sobre todo, feminista. “Este proyecto empezó como un diálogo entre mi piano y yo, pero en el proceso ha dejado de ser sólo mío para volverse de todas las que participan en él con su arte”, dice. Una grabación casera de Tenemos razón circuló entre al menos una decena de artistas peruanas que se embarcaron inmediatamente en la misión: Gala Briê, Wendy Sulca, La Mamba, Pamela Llosa, Sandra Muente, Marina Kapoor, Renata Flores, Josefina Miro Quesada, Karina Castillo (Santa Madero), Magali Luque, Leslie Patten, Naysha, Micaela Salaverry, La Negra Valencia, Ruby Palomino, DJ Shushupe y las chicas de Paradero Astral.

Sandra Muente, Wendy Sulca y Laura Arroyo.

El director y productor Gustavo de La Torre y el equipo de Pasaje 18 y 27 estudio fueron los encargados de la parte técnica y del asunto audiovisual. Una vez grabada la canción, vino un proceso que incluiría a más mujeres, más autogestión, más feminismo, pues una convocatoria abierta en redes sociales reunió a por lo menos 70 mujeres para grabar un video que vista la canción. Cantantes, músicas, activistas de diversos colectivos --entre ellos las madres de mujeres desaparecidas, como Rosario Aybar, Solsiret Rodríguez--, académicas e incluso algunas que llegaron tímidamente, sin acompañantes...todas dijeron en voz alta Basta con unirse compañeras TENEMOS RAZÓN.

Según la Escuela de Gobierno de la PUCP cada dos días se produce un feminicidio y a noviembre de 2019 se contaban 173 menores de edad huérfanos. Según el Ministerio de la Mujer el año pasado se registró la cifra más alta de asesinatos a mujeres de toda la década. No basta con decir ‘te quiero’ si no aceptas mi decisión, dice parte de la canción. Laura la compuso en noviembre y se inspiró en mujeres cuya fortaleza admira, como su madre y su abuela, y mujeres que ya no están entre nosotros pues fueron asesinadas por sus parejas ante su intento de cortar una relación, como Jesica Tejeda, o de hombres que no supieron entender que un no es no, como fue el caso de Eivy Agreda.

Parte del colectivo de sociedad civil que participó del video de la canción "Tenemos razón"

En este contexto, el video vio la luz en la web al minuto cero del ocho de marzo de 2020. Un canto de mujeres que desde el privilegio de estar vivas, levantan la voz. “Sí, ahora estar vivas es un privilegio, por eso tenemos la obligación de no quedarnos calladas”, dice Laura Arroyo. “Cada una desde la música y desde nuestros espacios personales, tenemos un compromiso con las que ya no están y con quienes son más vulnerables”, añade Pamela Llosa. “La educación es fundamental para cambiar esta situación, y la música es un hermoso vehículo para transmitir el mensaje feminista”, interviene Leslie Patten. Basta con unirse, compañeras.