Tilsa Tsuchiya aparece en el billete de 200 soles.
Por Carlos Batalla

El 23 de setiembre de 1984, la muerte visitó el taller de Tilsa Tsuchiya, llevándose a una de las pioneras del arte peruano moderno. En medio de una Lima envuelta en bruma, su pincel se detuvo para siempre, dejando tras de sí una huella imborrable en la plástica nacional y en la memoria de quienes admiraron su obra. Era la herencia de una vida cruzada por el mestizaje, el esfuerzo y una incesante búsqueda estética, que retumbó en galerías y corazones con la fuerza de una revelación íntima. Su vida, teñida de poesía y lucha, hizo del arte un acto de resistencia y de luminosidad. A propósito de su elección como rostro del nuevo billete de 200 soles, recordamos su historia.

