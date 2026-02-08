Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De izquierda a derecha: Joseph Maurice, Francisca Prudencio, Lucas Debargue y Christoph Zimper. (Fotos: Difusión)
De izquierda a derecha: Joseph Maurice, Francisca Prudencio, Lucas Debargue y Christoph Zimper. (Fotos: Difusión)
Por Enrique Planas

Pocas instituciones en Lima pueden jactarse de haber atravesado tres siglos manteniendo intacta la vocación por la excelencia. La Sociedad Filarmónica de Lima, decana de nuestra escena musical, celebra este 2026 sus 118 años de historia y lo hace con una noticia que los melómanos celebrarán con especial entusiasmo: el retorno de su Temporada de Abono al Auditorio Santa Úrsula, el escenario que mejor ha sabido acoger la acústica de sus grandes noches.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima
Actualidad

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima

Arco del Puente: el monumento de la Lima tradicional que volverá a ponerse en pie tras un siglo de olvido
Actualidad

Arco del Puente: el monumento de la Lima tradicional que volverá a ponerse en pie tras un siglo de olvido

La cultura en el olvido: los candidatos que lideran las encuestas apenas mencionan al sector en sus planes de gobierno
Actualidad

La cultura en el olvido: los candidatos que lideran las encuestas apenas mencionan al sector en sus planes de gobierno

José Tola o la búsqueda constante: la retrospectiva del Icpna que nos invita a redescubrir la genialidad del desaparecido artista peruano
Actualidad

José Tola o la búsqueda constante: la retrospectiva del Icpna que nos invita a redescubrir la genialidad del desaparecido artista peruano