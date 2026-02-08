Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima

Pocas instituciones en Lima pueden jactarse de haber atravesado tres siglos manteniendo intacta la vocación por la excelencia. La Sociedad Filarmónica de Lima, decana de nuestra escena musical, celebra este 2026 sus 118 años de historia y lo hace con una noticia que los melómanos celebrarán con especial entusiasmo: el retorno de su Temporada de Abono al Auditorio Santa Úrsula, el escenario que mejor ha sabido acoger la acústica de sus grandes noches.

La programación para este año consta de 12 conciertos que funcionan como un mapa del virtuosismo global. Entre los platos fuertes destaca la llegada de los Prague Chamber Soloists junto al cornista Radek Baborák, y el esperado debut en suelo peruano del francés Lucas Debargue, considerado por la prensa europea, así de simple, como uno de los grandes pianistas del presente siglo. Por cierto, el piano, tendrá una presencia estelar en la temporada anual con el debut del joven prodigio chino Aristo Sham, la sobriedad del español Eduardo Frías y la sensibilidad del pianista suizo Joseph Maurice Weder.

Aristo Sham. (Fotos: Sociedad Filarmónica de Lima/ Difusión)

Asimismo, el público podrá disfrutar del talento del célebre violonchelista estadounidense Zuil Bailey, quien se presentará junto a la Sinfonietta de la Sociedad Filarmónica de Lima para ofrecer una ejecución de gran fuerza expresiva. Otro concierto especialmente esperado será el que marque el debut en Lima del famoso Trío Küchl de Viena.

Cuerdas para el verano

Antes de que se inicie la temporada oficial, la Filarmónica propone un preludio íntimo para la temporada más cálida. El ciclo “Cuerdas de Verano” ofrecerá tres encuentros en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde el Cuarteto Allegro interpretará piezas para cuerdas de los grandes maestros: desde la intensidad visionaria de Beethoven hasta la poesía introspectiva de Schubert, pasando por el lirismo juvenil de Mendelssohn, la riqueza expresiva de Dvořák y la profunda carga emocional de Tchaikovsky.

La interpretación de estas magníficas páginas musicales estará a cargo de Allegro, Cuarteto de cuerdas de la Sociedad Filarmónica de Lima integrado por los maestros Alejandro Machado y Reina Dios (primer y segundo violín), Abraham Rodríguez en la viola y Leonardo Barraza en el violonchelo. Estos conciertos (programados para los miércoles 25 de febrero, 25 de marzo y 29 de abril a las 8 p.m.) prometen ser el refugio perfecto para quienes buscan en la música de cámara un refugio al ruido allá afuera.

El programa

Sábado 16 de mayo

La Prague Chamber Soloist proviene de la República Checa, con el cornista Radek Baborak como director y solista.

Viernes 5 de junio

Eduardo Frías. Uno de los pianistas españoles considerado de referencia en el repertorio romántico.

Jueves 18 de junio

Trío Sitkovetsky, conjunto estadounidense formado por ejecutantes de violín, violonchelo y piano.

Miércoles 15 de julio

Loic Vallaeys, joven pianista peruano francés, con estudios en Lima y Ginebra.

Jueves 13 de Agosto

El clarinetista austriaco Christoph Zimper en concierto con la Orquesta Sinfonía por el Perú.

Martes 25 de agosto

El pianista hongkonés Aristo Sham triunfó en 2025 en el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn.

Sábado 29 de agosto

El francés Lucas Debargue es considerado, simplemente, como uno de los grandes pianistas del s. XXI.

Sábado 5 de setiembre

Ganador de un Grammy, el chelista Zuill Bailey es reconocido internacionalmente como solista y músico de cámara. Lo acompañará la Orquesta Sinfonía por el Perú.

Martes 15 de setiembre

El multipremiado Trío Zadig es integrado por el pianista Ian Barber, el violinista Boris Borgolotto y el violonchelista Marc Girard García.

Trío Zadig. (Fotos: Sociedad Filarmónica de Lima/ Difusión)

Jueves 15 de octubre

Trío Kuchl, conjunto de cámara liderado por Rainer Küchl, concertino de la Filarmónica de Viena

Lunes 26 de octubre

Ganador del prestigioso Swiss Ambassador’s Award en Londres, el pianista suizo Joseph Maurice Weder regresa a Lima.

Miércoles 11 de noviembre

La soprano chilena Francisca Prudencio comparte recital con su connacional, el pianista Marco Antonio Cueva.