Por Enrique Planas

Días después de la captura del dictador Nicolás Maduro, destacados escritores venezolanos analizan para El Comercio el complejo tablero político, el rol del presidente Donald Trump y la difícil tarea de reconstruir un país donde tanto las instituciones como los afectos han sido devastados.

¿Cambio real o tregua estratégica? Cinco escritores venezolanos analizan la era pos-Maduro
Actualidad

