Alessandra Lemma: “Nos hemos convertido en seres exhibicionistas”

La Cátedra de Psicoanálisis Británico tuvo este año como invitada a Alessandra Lemma, psicoanalista de la Sociedad Británica de Psicoanálisis y psicóloga clínica, especialista en enfermedades mentales, específicamente en el tratamiento de alteraciones de la imagen corporal, desórdenes alimenticios, procesos transgénero y temas relacionados al cuerpo y la sexualidad. En diversos trabajos ha abordado, además, la relación entre el psicoanálisis contemporáneo y la tecnología.



¿Qué importancia le dan en el Reino Unido a la salud mental?

Se ha convertido en un tema relevante, pues cualquier problema de salud mental no afecta solo a la persona que lo sufre, sino también a su familia, a su capacidad de trabajo. Existen incluso costos económicos.



¿Qué impacto tiene el auge de la tecnología en la salud mental?

Internet y las nuevas tecnologías han traído maravillosas posibilidades, pero también varios riesgos. Algunas personas pueden sumergirse en el mundo virtual y experimentar en línea diferentes identidades. Eso puede ser bueno, pero también puede convertirse en un refugio para esconderse de la realidad. Otro gran riesgo es el fácil acceso a la pornografía desde una edad muy temprana. Una de las cosas que he conversado con algunos colegas aquí en Lima es sobre los riesgos que esto genera en el desarrollo sexual de los más jóvenes, pues se exponen a imágenes perturbadoras que podrían generar cierto trauma. Cuando se tiene seis o siete años no se puede entender lo que se ve, pero la imagen se queda en la cabeza y es difícil deshacerse de ella. Se exponen a cosas que sus mentes aún no pueden procesar.





Antes, que un niño accediera a lo pornográfico era anecdótico, incluso aprobado socialmente. ¿El enfoque ha cambiado o la diversidad pornográfica que hay en la web genera más riesgos?

Ahora se puede acceder muy fácilmente a una oferta extensa de pornografía, y la mayoría es realmente impactante: se muestra un sexo más rudo y fetichista.

Para algunos la pornografía es lo que educa el deseo sexual, sobre todo el de los hombres.

Pero ese es un concepto errado. Lo que la mayoría de hombres aprende en la web no es sexo real y ese es el problema. Creo que debemos distinguir los sentimientos que tenemos sobre la sexualidad de los efectos de la mala pornografía que desinforma. Y los efectos no solo se ven en los hombres, sino también en mujeres que realizan cambios en sus cuerpos para verse como las estrellas porno. La pornografía también influye en la forma en la que muchas mujeres desean verse y genera una insatisfacción con el cuerpo muy fuerte.



La industria del porno ahora usa las redes sociales para mostrar el cuerpo de las mujeres y esto se convierte en una batalla de likes y

seguidores.

Creo que en esta sociedad en la que nos hemos convertido en seres exhibicionistas ha propiciado que muchas mujeres sexualicen sus cuerpos desde una edad muy temprana. Instagram es una plataforma en la que se aprecia este fenómeno.

¿Cómo trabajar para evitar los desórdenes que produce el exhibicionismo en redes?

La sexualidad es un tema muy difícil de tocar para muchos, pero mientras más abordemos estos temas como adultos, generaremos mejores espacios de conversación; así la ansiedad y los miedos podrán ser controlados y tratados. El problema de hablar de sexo para muchos es que se asocia a la vergüenza, y eso es lo que necesitamos detener a través de la educación.

¿Cuál es la relación entre la imagen del cuerpo, la depresión y la ansiedad?

Creo que la forma en que percibimos nuestros cuerpos es importante para saber cómo nos sentimos respecto a quiénes somos. Para muchos jóvenes hay una gran presión para mirarse de una manera muy singular, pero, además, hay muchas posibilidades de modificar el cuerpo que se han ido normalizando en nuestra sociedad.

Publicaciones:

Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy

La autora busca desmitificar los procesos que sustentan la psicoterapia psicoanalítica.



Under the Skin: a Study of Body Modification

Trata, desde una perspectiva psicoanalítica, sobre las motivaciones que llevan a las personas a modificar sus cuerpos.