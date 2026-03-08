Escuchar
Una mujer se ata el corsé de pie frente a su espejo. París, hacia 1890.
/ Bettmann
Por Enrique Planas

Un buen ejemplo de las estrecheces impuestas por un corsé en el cuerpo de las mujeres lo ofrecen las páginas iniciales de “La casa de los espíritus”, cuando en misa a Nívea del Valle se le rompe la ballena de su corsé y la punta se le clava entre las costillas. “Sintió que se ahogaba dentro del vestido de terciopelo azul, el cuello de encaje demasiado alto, las mangas muy estrechas, la cintura tan ajustada que, cuando se soltaba la faja, pasaba media hora con retortijones de barriga hasta que las tripas se le acomodaban en su posición normal”, escribía Isabel Allende en su exitosa primera novela.

