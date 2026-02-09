La olvidada historia del día que se replicó en un convento limeño el experimento que demostró que la Tierra no es plana

Escuchar
A la izquierda: demostración de la rotación de la Tierra mediante el péndulo de suspensión libre de Foucault en el Panteón de París en 1851. El grabado fue publicado originalmente en la revista parisina “La Nature” (1887). A la derecha: León Foucault.
A la izquierda: demostración de la rotación de la Tierra mediante el péndulo de suspensión libre de Foucault en el Panteón de París en 1851. El grabado fue publicado originalmente en la revista parisina “La Nature” (1887). A la derecha: León Foucault.
Por Enrique Planas

En una época en la que mentiras desmontadas hace mucho tiempo resurgen impulsadas por pseudocientíficos y charlatanes en redes sociales, la ciencia se ve obligada a repetir explicaciones de los principios que la sustentan. Una de ellas pone en duda que la Tierra gire y propone, incluso, que sea plana. Y aunque ya desde antiguo diferentes científicos habían demostrado que rotaba sobre su propio eje, de forma empírica no fue hasta mediados del siglo XIX, que el astrónomo y físico francés León Foucault lo comprobó con el péndulo que lleva su nombre.

