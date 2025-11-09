El crimen del poeta: el día que José Santos Chocano mató a tiros a su compañero de profesión Edwin Elmore

Corría la tarde del sábado 31 de octubre de 1925. Minutos antes de la cinco, el poeta José Santos Chocano llegó a las oficinas de El Comercio, y con paso tranquilo se encaminó hacia la sala de redacción. Antes de terminar de cruzar el hall, ubicado en la entrada del edificio de la calle La Rifa, se encontró de pronto con el joven escritor y columnista Edwin Elmore, quien había llegado minutos antes al lugar. Los testigos afirman que hubo un rápido intercambio de palabras. En pocos minutos, Elmore se abalanzó sobre Chocano, y con la mano izquierda lo sujetó de la solapa, mientras que con la otra lo golpeaba en el rostro.

Chocano logró zafarse de su contendor. Retrocedió unos metros y, sin decir más palabras, sacó un revólver Smith, calibre 38, de su bolsillo y disparó contra su oponente. El ruido debió haber retumbado en todo el edificio. La víctima, quien al ver el arma también había retrocedido hasta uno de los muros del patio, se llevó las manos al lado izquierdo del abdomen. Tambaleándose, caminó hacia la calle, y cuando trataba de sujetarse de las rejas de la puerta para no caer, fue auxiliada por uno de los periodistas de este Diario.

“Nuestro redactor —refiere el cronista en la sentida nota publicada al día siguiente— cargó en brazos al herido, y lo condujo hasta un automóvil para trasladarlo al Hospital Italiano. Mientras tanto, el señor Chocano, en gran estado de excitación, sostenía breve lucha con personas de esta imprenta que pretendían desarmarlo”. Minutos después, fue llevado a la comisaría.

El atentado alborotó Lima. En pocas horas, grupos de estudiantes de la Facultad de Letras de San Marcos, en donde Elmore había formado un conversatorio estudiantil, llegaron hasta las puertas de El Comercio para enterarse de lo sucedido. También llegó el prefecto y el intendente de la policía para realizar las primeras averiguaciones.

Esa noche Elmore fue operado de emergencia, pero los médicos no pudieron extraerle la bala que había perforado el intestino. El 2 de noviembre, después de 48 horas de agonía, el paciente falleció. Tenía solo 35 años. Las causas del altercado y su crimen fueron motivo de un intenso debate, en un país que en 1925 estaba crispado por las pugnas entre los opositores civilistas y los partidarios del presidente Leguía, de quien Chocano era cercano, además de grupos anarquistas y de estudiantes y obreros. Como telón de fondo resonaban también las tensiones con Chile, por el problema no resuelto sobre la posesión definitiva de Tacna y Arica.

Ofensas y diatribas

La pugna entre Chocano y Elmore venía de tiempo atrás e involucraba, en realidad, a más actores. Los hechos se inician con la vuelta de Chocano al Perú a fines de 1921, después de su paso por México y Guatemala. Convertido ya en cantor de América su figura fue endiosada por Leguía, ofreció recitales en teatros, fue coronado con laureles de oro y presidió las celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho, en diciembre de 1924. En ese escenario, Chocano había secundado el discurso del argentino Leopoldo Lugones sobre la necesidad de gobiernos autoritarios y fuertes (“la hora de la espada”) frente a las débiles democracias. En 1922, en Idearium tropical incluso había escrito: “Solo hay dos formas de gobierno: el gobierno de la fuerza y el de la farsa. En nuestra América tropical tiene que acogerse el gobierno de la fuerza organizadora y el de la farsa organizada. Cada uno simpatiza con el que más se acomoda a su temperamento…”.

Todo esto motivó una respuesta del mexicano José Vasconcelos, quien escribió un texto (“Poetas y bufones, 9 de marzo de 1925) en el que arremetió contra las ideas de Chocano y Lugones. La respuesta del peruano no se hizo esperar y retrucó con dureza en otro artículo (“Apóstoles y farsantes. Vasconcelos sin máscaras”), lo cual originó que 14 intelectuales peruanos, sobre todo jóvenes, firmaran un memorial de desagravio a Vasconcelos “como pensador y maestro”. Elmore, quien había publicado textos titulados “El esfuerzo civilizador”, “El nuevo Ayacucho” y “En torno al militarismo”, además de promover un congreso iberoamericano de intelectuales, fue uno de los promotores de estas firmas. Eso desató la furia de Chocano, quien no tuvo reparos en llamar a Elmore “hijo del traidor de Arica”, en alusión a un viejo infundio que afirmaba que el padre de Edwin, el ingeniero Teodoro Elmore, había revelado a los chilenos los planos de la red de minas durante la defensa del morro. Un tema muy sensible en una época en que —según cuenta Luis Alberto Sánchez—, el propio Chocano se había encargado de ofrecer en el teatro Forero conferencias de nacionalismo revanchista para recuperar las provincias sureñas.

La tarde de la tragedia, Elmore y Chocano habían llegado a El Comercio a solicitar la publicación de cartas en las que agitaban más la polémica.

Generaciones enfrentadas

Para el historiador Víctor Arrambide en esta pugna hubo también un choque generacional, de dos visiones irreconciliables de entender la política y el país. “Chocano era una generación mayor que Elmore —comenta— y había tenido una vida azarosa y una trayectoria vinculada con varios gobiernos, desde Piérola y Candamo, y era partidario de las dictaduras. Había apoyado a Estrada en Guatemala y a Vicente Gómez en Venezuela, y en el Perú apoyaba a Leguía. O sea, era partidario de estos gobiernos que buscaban poner mano dura para organizar los estados. Como contraparte, había toda una generación de intelectuales jóvenes que se oponían a esto, entre los que se encontraban Manuel Beltroy, Carlos Manuel Cox, Sánchez y el propio Elmore, quienes estaban peleando por un espacio político en ese momento”.

“Por eso —añade el historiador— creo que hubo un componente generacional en esta pelea, entre alguien como Chocano, un hombre de la vieja guardia, visceral, con un ego gigante, frente a la molestia y al ímpetu de Elmore, quien se sintió ofendido porque lo habían calificado como hijo de un traidor”.

Los funerales de Elmore fueron masivos. Reunieron a intelectuales y jóvenes estudiantes como se muestra en la noticia publicada en este Diario, donde se observa a decenas de personas reunidas en las puertas del domicilio de la calle de Aldabas. Inicialmente, el féretro iba a ser llevado en un automóvil hasta el cementerio, pero los estudiantes pidieron permiso a los deudos para conducir el ataúd en hombros e hicieron todo el trayecto a pie, mientras grupos de universitarios y obreros se turnaban para cargar el cuerpo. “El cortejo inició la marcha desde la calle Aldabas, continuando por las calles de Zárate, Plaza de la Inquisición, Universidad, Colegio Real, etc., hasta el cementerio que estaba custodiado por fuerzas de policía”, informó el redactor de El Comercio.

El filósofo Mariano Iberico habló a nombre de la revista Mercurio Peruano, de la cual formaba parte Elmore, y destacó que este “puso su juventud al servicio de una nueva esperanza, y supo afirmarla y defenderla con entereza y altura excepcionales”.

En el otro extremo, Chocano enfrentó un juicio que se prolongó por dos años, mientras permaneció internado en el Hospital Militar, lo que fue visto como una condescendencia del régimen leguiísta para uno de los suyos. Finalmente, en junio de 1926, lo condenaron a tres años de prisión, pero el Congreso mandó “cortar el juicio” valiéndose de una prerrogativa constitucional. Chocano quedó libre en abril de 1927. Al año siguiente, partió a Chile, país que acababa de reanudar sus relaciones con el Perú. Pensaba volver, pero siete años después sería asesinado por un enajenado en un tranvía, cuando se dirigía al centro de Santiago. Era también poco antes de las cinco de la tarde.