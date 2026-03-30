Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Evelyn Sotomayor

En 1883, Clorinda Matto —periodista, literata e intelectual reconocida ya en el campo literario— era la artífice de la columna “Los lunes” del diario La Bolsa de Arequipa. En esta columna, escribía sobre los acontecimientos sociales de la Ciudad Blanca. Esa escritura cambiaría muy pronto cuando asumió la dirección de dicho diario. Era, probablemente, la primera vez que una peruana asumía la redacción de un editorial. A través de sus columnas diarias, Matto empuñó la pluma para decir sin tapujos por qué el Perú estaba hundido en el fango.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.