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Resumen

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Portada para la partitura de “Somos libres”, vals de salón para piano compuesto por Ascencio Pauta, publicado por Niemeyer y Inghirami a fines del siglo XIX.
Portada para la partitura de “Somos libres”, vals de salón para piano compuesto por Ascencio Pauta, publicado por Niemeyer y Inghirami a fines del siglo XIX.
Por Enrique Planas

Un himno nacional es la representación musical de la patria. Su armonía ejerce intensa atracción y el influjo de sus acordes va creando en el imaginario social la idea de un país. De allí que en los patios de colegios, en las canchas de estadios o las ceremonias oficiales, sus primeros compases elevan la energía y electrizan el corazón. Y si un peruano se encuentra lejos del terruño, el himno colma el espíritu y alivia la ausencia.

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