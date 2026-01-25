A 15 km/h y entre prejuicios: la historia de cómo nació el automóvil y la primera multa de tránsito que se emitió

Escuchar
Karl Benz posa sobre su Motorwagen. Patentado el 29 de enero de 1886, el auto original se conserva en el Deutsches Museum de Múnich.

/ Bettmann
Por Enrique Planas

Hijo de un herrero que trabajaba como especialista en la línea ferroviaria entre Karlsruhe y Heidelberg, en el suroeste alemán, no sorprende que el destino de Karl Benz estuviera ligado a los fierros. Obsesionado desde pequeño con las locomotoras, a los 17 años entró en el Karlsruhe Polytechnikum y obtuvo el título de ingeniero dos años después. Fue en esta escuela politécnica, según escribió en sus memorias, donde concibió la idea de “trasladar la locomotora” a la carretera y “liberarla de su esclavitud”. “Eliminar la vía fue la finalidad inspiradora de mis trabajos de inventor”, afirmó.

