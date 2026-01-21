Las haciendas que se convirtieron en nuestros barrios: el viaje en el tiempo por la Lima agrícola que existió mucho antes de los edificios y el concreto

Escuchar
Arriba: Magnífica vista colorizada de la antigua avenida Colonial, (hoy, Av. Óscar R. Benavides), la única vía que unía Lima con el puerto del Callao, a fines del siglo XIX. Abajo: la Av. Óscar R. Benavides en la actualidad.

Por Jorge Paredes Laos

En su larga historia, Lima ha pasado por diversas etapas y dominios. Una de las más llamativas en términos agrícolas tiene que ver múltiples haciendas ubicadas a lo largo del valle del Rímac y bañadas por grandes canales de origen prehispánico como Maranga, Surco-Ate o la acequia madre conocida posteriormente como ‘río Huatica’ que recorría los campos del Cercado y de los que hoy son los distritos de La Victoria, Jesús María, Lince, San Isidro y Miraflores.

