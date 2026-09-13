icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Todo lo humano es nuestro”, escribió José Carlos Mariátegui en el primer editorial de “Amauta”. Esa frase resume no solo el espíritu de la naciente revista, sino de toda una época. A mitad de la década de 1920 se sucedían en el Perú y el mundo profundos cambios políticos, sociales y culturales. Eran los tiempos de Leguía, del ascenso de las clases medias y populares, y Lima experimentaba una acelerada transformación urbana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.