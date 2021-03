Conforme a los criterios de Saber más

Con motivo de la exposición “Ser Mujer Peruana en el 2021” organizada en colaboración con el Centro Cultural Ricardo Palma conformada por 11 artistas mujeres de distintas ciudades del país, se encuentra Graciela Arias, nacida en Ayacucho, pero que viaja en su infancia a Pucallpa y estudia en la Escuela de Bellas Artes Eduardo Meza Saravia. En sus primeras obras, ella explora diversas temáticas amazónicas y a eso añade consciencia referente a ciertas desigualdades sociales. Conversamos con ella para conocer más sobre su perspectiva como artista y el significado de los machetes en su cultura tradicional.

¿Cómo te inicias en la pintura?

Me inicio en el colegio, en el curso de Arte, cuando vi que podía moldear el color en plano (en papel), podía hacer nubes apoyada por las manos del profesor; en ese momento, me emocionó la creación y cómo podía ver una nube en un papel. Desde ahí empezó mi inclinación hacia el arte y luego me puse a explorar la cerámica. Mi papá vio esto y por su iniciativa yo ingreso a la Escuela artística Eduardo Mesa Zaravia. También ayudó mucho la naturaleza que me rodeaba, admiraba bastante cada árbol, las texturas, las flores por lo mismo que vivía en el monte, alejada de la ciudad y también el detalle minucioso de la obra de Pablo Amaringo, la cual me llevó a admirar lo que era la pintura. De esta forma, pude crear un estilo propio, con las bases de la Escuela y Amaringo en un término medio, así creo un estilo de pintura.

Serie Machetes, de la artista Graciela Arias, quien desde su infancia ha vivido en la ciudad de Pucallpa.

¿De qué forma tu obra se relaciona con el machete?

El machete es una herramienta importante para el campesino, símbolo de seguridad, avance y progreso de las familias agricultoras. Personalmente, llego a este punto por una experiencia aterradora que viví por el ataque de una serpiente, con un hermoso color naranja amarillento en su pecho, se encontraba parada frente a mí a metro y medio de alto, casi a mi nivel, y cada vez que dábamos un paso atrás se acercaba silbando, fue horroroso. El señor que nos acompañaba nos decía que no nos moviéramos porque la serpiente iba a avanzar, a pesar de las advertencias dábamos un paso atrás despacio e igual se acercaba. El señor se puso al costado y felizmente había una planta con suficiente tamaño, la corta y la puso delante de nosotros y la serpiente se fue. Nos dijo que debíamos andar con un machete en todas partes ya que no sabías con qué te ibas a encontrar. Eso es lo que me motivó a pintar sobre machetes.

Cultura matriarcal

¿Qué significa participar de una exposición de arte de mujeres representando a la Amazonía peruana?

Para mí ser representante de nuestra Amazonía es una obligación para con el lugar donde crecí y vivo, la Amazonía es mi mundo y demostrar lo que las mujeres de la Amazonía podemos hacer es muy importante, es una obligación para con todas las mujeres de la región. Normalmente, me enfoco como un ejemplo con las comunidades shipibas (siendo la más grande en comunidad nativa), es una población matriarcal, dando mucha valoración a todo el esfuerzo y trabajo que realizan y dentro de ello me siento con la obligación de dar a conocer el trabajo que realizan aquí mismo. Por eso me siento como una persona con el deber de dar una buena imagen de nuestra Amazonía y sus mujeres. Demostrando todas nuestras capacidades y si es valorado enhorabuena porque es nuestra lucha diaria.

Serie Machetes, de Graciela Arias. Se puede ver como parte de la muestra "Ser mujer peruana en el 2021", en el Centro Cultural Ricardo Palma, hasta el 18 de abril.

¿Cómo ves la representación de artistas mujeres peruanas en los próximos cinco años?

Me parece que cada año estamos avanzando paso a paso, creo vamos tomando fuerza en nuestra representatividad ya que somos muy fuertes, enérgicas en nuestras formas de pensar y es un punto para las mujeres hacer ese tipo de trabajo. Veo que con el paso del tiempo vamos a estar en mejores condiciones.

¿Algún nuevo proyecto o últimas palabras que desees compartir?

En junio es probable participe en una próxima exposición. Esta pandemia genera muchos cambios y demoras, pero siempre los artistas sabemos superar cada obstáculo, sé que lo vamos a lograr, lo más seguro es que para el próximo año pueda presentar una exposición individual en Lima. Referente a últimas palabras, las mujeres somos el inicio de todo, la tierra, el universo, debemos seguir hacia delante a pesar de todos los problemas que podemos tener, creo que el arte debe seguir fluyendo, quizás no en un camino acelerado, pero no olvidemos nuestra paciencia es una virtud y sé que con la tranquilidad podemos tomar las cosas y llegar a más. Muchas de las mujeres que participamos en esta exposición, contamos con varios proyectos y podremos realizarlos. Gracias por permitirme representar a las mujeres amazónicas a través de una de mis obras.

Puede visitar la exposición “Ser mujer peruana en el 2021”, en el Centro Cultural Ricardo Palma, av. Larco 770 Miraflores, de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., hasta el 18 de abril. También puede verla vía Artsteps.

