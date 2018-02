"Bicicletas para recuperar la ciudad", por Nilton López

Por Nilton López



En estos días se realiza en Lima—hasta mañana— el VII Foro Mundial de la Bicicleta. ¿Por qué en una ciudad tan poco amigable con los ciclistas? Justamente por eso, pues apuntamos a que el foro ayude a generar un punto de quiebre en nuestra capital para impulsar el cambio que necesitamos.

No estamos hablando solo de usuarios de bicicletas. Nuestro lema es “Recuperando la ciudad”, porque eso es lo que necesitamos: que Lima deje de ser agresiva y recuperarla no solo para los ciclistas, sino para todos los ciudadanos. En los últimos años se ha visto que las políticas que ha generado el gobierno central y el metropolitano siempre apuntan a la generación de infraestructura para facilitar el paso de los autos, no de las personas. El foro va a ayudar a visibilizar la situación de nuestra capital, va a lanzar propuestas para impulsar el cambio de Lima hacia la ciudad que queremos, y va a establecer la base para generar compromisos articulados entre la sociedad civil y el Gobierno, acompañados por la academia. Tenemos que apuntar a un nuevo concepto, donde no se habla de transporte, sino de movilidad sostenible.

Muchas de las mesas del foro se están enfocando en la necesidad de una nueva legislación, de normas de convivencia, de intervenciones urbanas para visibilizar al ciclista como actor amigable. Sabemos que es un trabajo complejo y que tenemos muchos pendientes, como la modificación del Reglamento Nacional de Tránsito, para aclarar los deberes y derechos de los ciclistas, y la reglamentación de la Ley de la Bicicleta. El camino para revalorar al ciclista y hacer que la ciudad sea amigable para los ciudadanos es largo, pero vamos luchando paso a paso.

