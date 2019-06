Bruno Bimbi: “Ser gay es tan natural como ser hétero”

Su última publicación, El fin del armario, reúne impactantes testimonios de personas de la comunidad LGBT+, de sus vivencias, incertidumbres, miedos y triunfos. Pero, además, el argentino Bruno Bimbi busca desmitificar, con este libro, ciertas creencias en torno a la homosexualidad y cambiar los paradigmas de una sociedad que discrimina a las personas solo por su orientación sexual.



Como dice, la Marcha del Orgullo es “una manifestación en la que se expresan la libertad, el amor, el deseo de vivir sin miedo y con los mismos derechos que los demás”.



► Congreso: así fue el acto simbólico de colectivo LGTBI en la Plaza Bolívar

► Cómo es hoy Stonewall Inn, el bar donde ocurrió la revuelta por los derechos LGTB

Cada vez que sucede la Marcha del Orgullo escuchamos la frase: “¿Cuál es la necesidad de hacer tanto escándalo”? ¿Qué responderías a eso?

No sé de qué escándalo hablan. Quizás algún pecho a la vista, algún vestido sensual, alguna performance provocativa, algún gesto de libertad una vez al año de gente que está harta de ser tratada como basura. ¿Eso molesta tanto? No escandaliza cuando las mismas cosas pasan en el carnaval o en otras fiestas populares, sino en la Marcha del Orgullo LGBT, que es una manifestación de la libertad, del amor, del deseo de vivir sin miedo y sin armario, con los mismos derechos que los demás.



La edición para el Perú llega gracias a la editorial arequipeña La Travesía.

¿Por qué historias tan crudas como las de El fin del armario no terminan de impactar en la mentalidad de los grupos conservadores, sino que los motiva a persistir en sus posturas?

La idea del libro fue combinar diferentes tipos de textos: están los que tratan de desarmar mitos y explicar cosas sobre nuestro mundo, porque es un libro sobre cuestiones LGTB, pero está escrito para que también lo lean personas que no son homosexuales. Por ejemplo, hay gente que cree que en una pareja gay uno de los dos “hace de mujer” y yo dedico un capítulo a explicar que no es así. Encuentras también textos que cuentan historias de vida de personas reales, porque a veces una historia impactante y bien narrada puede explicar más que una tesis de doctorado. Hay textos que responden de forma directa a los discursos de odio y prejuicio. Creo que estos pueden ayudar a abrir la cabeza de mucha gente, pero siempre existirán quienes no quieren aprender, los que están tan cegados y no quieren ni siquiera escuchar. Uno, igualmente, sigue intentando.





Salir del armario puede ser difícil, pero luego podrían venir sentimientos de miedo y deseos de volver a entrar en él. ¿Cómo afrontar esto?

En el libro digo que no hay una primera vez para entrar al armario porque nacemos dentro. Cuando todavía no lo sabemos, ya hay un armario invisible construido a nuestro alrededor. El armario de nuestra infancia viene con colores, juguetes, cuentos infantiles con príncipe y princesa, expectativas y planes de nuestros padres y algún tío o tía que nos pregunta si ya tenemos novia, porque es obvio que no existe otra posibilidad. El bullying homofóbico empieza antes de que podamos entenderlo. Nos empiezan a ofender y maltratar antes de que sepamos qué diablos es ser homosexual.





Un tema del que muchos rehúyen es la orientación sexual en la infancia. ¿Cómo abordarlo?

Al mandar la homosexualidad al horario de protección al menor y gritar que “con mis hijos no se metan”, nuestra sociedad condena a los niños, niñas y adolescentes gays y lesbianas a saltarse una etapa de sus vidas y los priva de experiencias que los demás chicos viven naturalmente. Lo que los adultos precisan entender es que sus hijos no se van a hacer homosexuales porque en la escuela se hable de eso. La orientación sexual no se aprende ni se imita. Ser gay es tan natural como ser hétero, los gays y lesbianas no nacemos adultos. ¡También tuvimos infancia! Y durante toda nuestra infancia fuimos sistemáticamente influenciados por la constante ‘propaganda’ heterosexual. Lo que sí puede pasar, si la escuela y la familia educan para la celebración de la diversidad y contra el prejuicio, es que ese chico no comience a odiarse a sí mismo, no tenga vergüenza o miedo, no sufra. Que viva su niñez, su adolescencia y su juventud como cualquier otro y llegue a la adultez sin traumas causados por la violencia y los prejuicios de los demás. Ojalá mi escuela hubiera sido así.