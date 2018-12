Singularity University (SU) es una comunidad global de aprendizaje e innovación ubicada en el corazón de Silicon Valley. A raíz del SingularityU Perú Summit que se realizará en nuestra capital el 4 y 5 de diciembre próximos en el Lima Convention Center, conversamos con Molly Pyle, gerente de Programas de SU, sobre el trabajo que realiza y sobre su amplia experiencia profesional en el impulso al trabajo femenino en el campo tecnológico.



¿Cómo ayudó tu experiencia en TechWomen a tu trabajo en Singularity University?

Mi trabajo en TechWomen me inspiró a crear programas y experiencias para empresarios en todo el mundo desde SU. Por dos años, ayudé a un centenar de mujeres increíbles dedicadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM,p or sus siglas en inglés) que llegaron a Silicon Valley de 20 países de África, Asia central y el Medio Oriente, a recibir asesorías para desarrollar planes que tengan impacto en sus países de origen. Me inspiró muchísimo verlas crear planes de acción, pues había gran potencial en sus ideas para generar startups en busca de un cambio social y económico de sus comunidades.



¿A qué te refieres con un cambio social?

Al tipo de futuro que deseo ayudar a construir, uno en el que el empresariado sea inclusivo, global y que empodere a todas las personas. Esta perspectiva ha influido profundamente en mi diseño de programas para SU Ventures.



¿Por qué el tema de género cobra importancia en el trabajo científico?

La igualdad de género y la inclusión es primordial, pues los científicos tienen un rol esencial en la creación del futuro. Si deseamos vivir en un mundo equitativo en el que nuestra tecnología, productos y servicios realmente se adecuen a nuestra diversidad, no podemos permitir que solo los hombres dominen los campos STEM.



¿Cómo describirías la experiencia que podrían vivir los postulantes a SU?

Creo que todos vienen a SU por una razón muy distinta y todos hacen de su experiencia algo único. Sin embargo, todos comparten una visión similar, una que apuesta por crear un mundo de abundancia en el que podemos impactar positivamente en la vida de millones de personas y usar la tecnología para resolver los grandes problemas. No solo nos une una increíble e inspiradora misión, sino también la seguridad de que esto es posible, sobre todo cuando conocemos cada vez a más gente que quiere apostar por el cambio.



¿Qué proyectos de alto impacto has apoyado en Singularity?

Empecé mi trabajo con Accelerator, programa con el que apoyamos startups que potencian la tecnología exponencial para resolver retos globales en áreas como alimento, energía, vivienda, salud y más. Recuerdo haber estado gratamente sorprendida por todas las empresas emergentes participantes, pero una me llamó particularmente la atención. Se llamaba

Ourotech y, a través de un gel sintético, era capaz de remover células cancerosas del cuerpo y ponerlas a prueba frente a una variedad de posibles tratamientos. De esta manera creaba planes personalizados para pacientes con cáncer en sus últimas etapas. Yo perdí a alguien muy cercano por cáncer y ver una solución que pudo haber salvado su vida me conmovió demasiado.



¿Una de tus preocupaciones es también lograr la igualdad de género en las STEM?

Es muy importante que las mujeres continúen accediendo a la comunidad científica y empresarial. Al ser estas industrias dominadas por los hombres, las mujeres pueden sentirse en ocasiones excluidas, por ello es importante que exista una red de personas que comprendan lo esencial del cambio y puedan servir de soporte. Creo también que es esencial sumar a los varones en estos esfuerzos relacionados a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En un mundo equitativo, los hombres, las mujeres y las minorías sexuales deben sentir que tienen un espacio y una voz en la mesa.