¿Sabes que es un byte? Conoce sobre esta medida informática y su correcta escritura

Un byte es una ‘unidad de información compuesta generalmente de ocho bits’. Proviene del ámbito informático y no se debe confundir con bit, que es una ‘unidad mínima de almacenamiento de información’. El plural de byte es bytes y, como es una voz extranjera, se debe escribir en cursivas.



A partir de esta palabra, podemos formar otras mediante elementos compositivos; por ejemplo, megabyte —‘unidad que equivale, aproximadamente, a un millón (220) de bytes’—, gigabyte —‘unidad de información que equivale aproximadamente a mil millones de bytes’— y terabyte —‘unidad que equivale, aproximadamente, a un billón (240) de bytes’—. Nótese que el prefijo va unido a la palabra que acompaña; no se debe usar guion.



Los símbolos de estas tres palabras son MB, GB y TB, respectivamente. Preste atención a la escritura: estos símbolos se escriben con mayúsculas y no se escribe punto al final.

Ahora bien, ¿son palabras de género femenino o masculino? Según la Fundación del Español Urgente (https://cutt.ly/VyX6B5), se consideran masculinas; escribimos: un byte o un megabyte. Las formas abreviadas son: mega, giga y tera.