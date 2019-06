Diego Acuña: "Ya no existe excusa alguna para no tener arte en tu vida"

La vida de Diego Acuña ha estado siempre rodeada de arte y ahora busca que esto se replique en la mayor cantidad de gente posible. Es así que hace unas semanas apareció Canvas to the people, el portal donde ya varios amantes del arte han ido adquiriendo piezas digitalizadas y que se encuentran viajando por el Perú y el mundo en busca de su nuevo dueño.

¿Cómo describirías el proyecto de Canvas to the people?

Nace porque yo soy coleccionista de arte y a raíz de eso, hace más o menos un año, comencé a ver posibilidades de acercar más el arte a la gente porque hablaba con contemporáneos míos, de todo el mundo, y me di cuenta que el grupo de gente que puede comprar obras de arte original es muy reducido.

¿Cómo empiezas tu a coleccionar arte?

Por mi familia y por mi madre que tenía una tienda de antigüedades así que siempre estuve rodeado de mucho arte en mi vida, de objetos, de cuadros, de esculturas. Al llegar acá hace unos años, trabajé en otros espacios hasta que llegué a esto. Teníamos una actividad de impresión digital, orientados más a publicidad, pero cuando he comenzado a coleccionar aquí he pensado en cómo podría acercar el arte a más gente.

En resumidas cuentas ¿Este es un portal en que la gente puede comprar arte?

La idea es que se pueda tener arte que signifique algo porque hay un gran hueco en el mundo artístico. Todo lo que es barato no tiene un trasfondo artístico potente y yo no quería eso, yo quería poder darle la posibilidad de poseer arte a gente que me decía "Yo no tengo cinco mil dólares para comprar un cuadro, pero sí podría gastar 300". Ahí comencé a ver que había una predisposición de compra. Junto con seis artistas empezamos con esto aunque la idea es que pronto se puedan reclutar más y más.

¿Cuáles han sido las principales problemáticas para crear este portal?

La logística porque se envía a todo el mundo, encontrar la plataforma adecuada, pero lo que más me complicaba a mi eran los envíos porque son muy caros. La impresión y los materiales eran un tema en el que ya tenía experiencia.

¿Qué tipo de arte es el que más se vende en Canvas to the people?

Hay una paleta variada. Tenemos cosas abstractas, cosas pop como la colección de Alonzo Vega que tiene una gran legión de seguidores. Tenemos ilustradores de personajes de tipo cómic como es el caso de Nathaniel Rueda, tenemos a Giovanni Tazza que tiene una influencia de Picasso, tenemos dibujos, paisajes, personajes. Es variado y uno que se ha vendido bastante desde el inicio es el de Audrey Hepburn de un artista peruano que se llama John Chauca. Ahora recientemente se ha ingresado una colección de frases inspiradoras para el público que quiere decorar su oficina. Va a entrar también un colección de deporte, tenemos uno de Federer, Woods, Jordan. Un poco para completar la paleta.





Obra de John Chauca

¿Tu principal intensión es masificar el coleccionismo tanto en el Perú como fuera?

La plataforma es del Perú al mundo pero los mercados principales están afuera.





Sin embargo, ¿Hay un plan para masificarlo aquí?

Sí, ahora que voy a ceder la batuta a una agencia canadiense que se encargará del marketing digital,me dedicaré a abrirlo más aquí. Me encuentro con mucha gente que no sabe que esto se ha lanzado y que estaría muy interesado en adquirir. Esta es una buena oportunidad para promover a los artistas locales porque me interesa que la gente tenga arte en su vida.

¿De qué forma crees que vas a lograrlo?

Con varios vehículos, primero con la plataforma web, luego en internet, showrooms. Hemos hablado con un par de personas que tienen marcas de decoración que les interesa poner los canvas. Es importante que lo vean y no descuidar el canal tradicional por más que sea un canal de ventas digital.

Obra de Ivana Lostaunau

¿El único formato que se utiliza es la reproducción digital?

Sí y se pueden encontrar todas las técnicas como acrílico sobre lienzo, óleo, spray, collage, dibujo, entre otros.



¿Cuan beneficioso es este tipo de plataforma para un artista?

Bastante porque pasa a ser parte de la familia. Lo que yo he querido formar es como una tribu, he entrevistado a artistas con los que he querido trabajar porque resulta ser un nexo muy bonito. Es un poco formar algo que trasciende el negocio y es beneficioso tanto para quien lo consume como para el artista que busca darse a conocer.

¿Cómo manejas el comercio a través de Internet?

Es muy desafiante porque ese no es mi background en absoluto. Yo no vengo del e-commerce y por ello ha sido un aprendizaje constante. Algunas cosas son similares como la compra de materiales, la ejecución del negocio en si pero lidiar con el cliente virtualmente, aceptar el pago es raro porque no hay una conexión directa. Hay mucha desconfianza por el hecho de que no se puede llegar a la persona. El marketing es un poco intangible pero hay una serie de detalles que, según lo que veo, nos diferencian mucho de la competencia como es el caso de nuestro empaque.





Obra de Isabella Wichtel

¿Podrías describirlo?

Generalmente cuando uno compra un canvas es entregado en una caja de cartón con plástico interno pero nosotros hemos desarrollado una caja de polipropileno blanco a la medida con una plancha interna de prolipopileno muy bien forrado y con una nota generalmente personalizada para el cliente. Desde que lo recibe el cliente es totalmente distinto.

¿Han habido compras dentro del Perú?

Sí y ha sido muy alentador porque hay una muestra de interés de gastar en arte. Hay un público joven al que llegar.

¿Cuáles son las exigencias que tienes para escoger a los artistas que podrán vender en la plataforma?

Yo tengo que poder sentir algo para ver si hay una afinidad con la marca. Todos los artistas han pasado por un proceso porque pasan a ser parte de una comunidad. Si yo respondo a su arte y siento que me gustaría tenerlo a mi, ahí podemos empezar a conversar. Hay que ver también la pretensión del artista porque no todo queda en lo artístico. Hay muchos artistas que te piden un porcentaje de regalías que son impagables porque siguen pensando con el chip de pieza única.

Obra de Giovanni Tazza

¿Cuál es el porcentaje de regalías que aceptan ustedes?

Varía. Va desde 10%, 12% o 15%. Lo que sea negociado y te permita pagar con un enfoque de industria. Si hay alguien que te pida que le pagues 30% 0 35% no va. Siempre es parte de la negociación pero lo principal es sentir algo con el trabajo que se desea vender.





