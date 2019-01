Anemia: Una gelatina de chicha morada para combatirla

Por: Luzmila Troncoso Corzo

La anemia nutricional (causada por consumir alimentos pobres en vitaminas y minerales, principalmente, muy pobres en hierro de origen animal) se presenta en el 24,8 % de la población mundial y en más del 40 % de la población peruana. En Puno llega a ser el 75,9 %; en Loreto, el 61,5 %, y en Ucayali, 59,1 %.



Los grupos de mayor riesgo en el país son madres gestantes (29,6 %) y niños de 6 a 36 meses (43,6 %). Como consecuencia, tenemos índices de bajo rendimiento físico e intelectual, lo que repercute en todos los aspectos de nuestra vida nacional.



Los medicamentos utilizados para combatir la anemia son, entre otros, el sulfato ferroso, pero muchas veces no son eficaces porque los pacientes abandonan el tratamiento —sobre todo los niños— por su desagradable sabor metálico, y por sus efectos (produce falta de apetito, náuseas, estreñimiento, diarrea, etc.).



Con estudiantes de San Marcos*, hemos presentado una gelatina de chicha morada —llamada GelUph—, enriquecida con hierro hemínico (de origen animal), que tiene mejor absorción, sabor agradable y no contiene azúcar (para que pueda ser agregada al gusto o la necesidad, y puede ser un edulcorante natural o artificial). Esta gelatina es antioxidante, no produce efectos negativos. No es un medicamento ni un suplemento nutricional, se come fácilmente y es bastante aceptada por niños y adultos, sanos y enfermos. Es un alimento que podrá complementar el tratamiento preventivo o curativo de la anemia. Actualmente se encuentra en prototipo. Esperamos gestionar la patente para que pronto pueda ser adquirida por el público.





* El equipo está conformado por los estudiantes Angie Aponte (Facultad de Odontología), Mary Cisneros (Facultad de Ciencias Económicas), Juan Fajardo (Facultad de Medicina) y José Romo (Facultad de Ingeniería Industrial).