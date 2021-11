Conforme a los criterios de Saber más

En medio de estas celebraciones raras del bicentenario debido a la pandemia y las crisis políticas, se han puesto en marcha algunos proyectos editoriales relevantes. Uno de ellos es el del Instituto de Estudios Peruanos que hace unas semanas editó La promesa incumplida. 200 años de vida republicana y ahora acaba de lanzar su colección Historias mínimas republicanas, con dos libros referidos al proceso emancipador y a la dictadura velasquista —Las luchas por la independencia (1780-1830), de Marina Zuloaga, y Los años de Velasco (1968-1975), de Rolando Rojas—, dos textos que ilustran dos momentos diferentes de nuestra historia unidos por su complejidad y por la polémica que todavía suscitan entre los académicos y el público general.

“Hemos partido de un diagnóstico que se ha ido consolidando en los últimos cinco, seis años que señala que en las últimas décadas hemos tenido una enorme cantidad de publicaciones en el Perú y el extranjero que han transformado lo que sabemos de nuestra historia republicana, pero que ese conocimiento fue cada vez más especializado y de difícil acceso para el gran público”, dice Raúl Asensio, director del fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos.

Raúl Asensio, director del Fondo Editorial del IEP, dice que la colección busca divulgar los últimos avances históricos sobre períodos claves de nuestra etapa republicana. Foto: IEP

Divulgación

Por eso, el sentido de esta colección es apostar por ediciones de divulgación para el público no especializado, con formatos pequeños, buena cantidad de ilustraciones y cuadros temáticos que posibiliten una mejor comprensión de los hechos narrados. “Queremos reducir la brecha que se ha ido creando entre el conocimiento académico y el conocimiento popular de la historia del Perú”, agrega Asensio, algo que en su opinión ha originado que muchas personas mantengan una idea extremadamente negativa de nuestro pasado, visto solo como una sucesión de fracasos.

“En los libros de la colección vas a encontrar una historia del Perú mucho más matizada, escrita de una manera menos ideológica, y que no tiene unos blancos y negros radicales. Vas a encontrar procesos, como en los dos primeros volúmenes, en los cuales hay luces y sombras; y te vas a dar cuenta de que la historia peruana no es tan lineal como muchas veces hemos creído y en ese sentido es mucho más compleja. Nos interesa matizar esa versión negativa que tenemos en el Perú de nuestra propia historia. Si bien es cierto que muchas promesas republicanas no han llegado a cumplirse, también es evidente que ha habido avances notables y momentos históricos especialmente brillantes o personajes destacados. Entonces, la perspectiva es romper con esa visión negativa, pero sin caer tampoco en el otro extremo” , explica Asensio.

Toma de la International Petroleum Company en 1968, al inicio de la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Imagen de "Los años de Velasco", de Rolando Rojas.

Proyectos políticos diferentes

En torno a la independencia, por ejemplo, el libro de Zuloaga sitúa este hecho en un tiempo de grandes convulsiones, con múltiples proyectos políticos diferentes, con diversos actores y objetivos disímiles. Como refiere Asensio se pone hincapié en las diversas rebeliones en el interior del país, y no se limita solo a la presencia de San Martín y Bolívar que es la historia que más nos han contado. “Fue un momento de gran ebullición, muchas decisiones se tomaron sobre la marcha, sin tener realmente mucha certidumbre de cómo iba a acabar el proceso, y eso ocurrió no solo en el Perú, sino América Latina y en Europa. Hay múltiples pequeñas batallas por la independencia que se producen en la sierra, en la costa, de ahí que sea un libro nos lleve a escenarios distintos. Además, la independencia fue también una lucha por establecer cual iba a ser el modelo de república que iba a seguir el país, con proyectos distintos en Cusco, Trujillo y Lima que compiten entre si”.

"Montenero", acuarela de Pancho Fierro. La participación popular fue importante durante la independencia. Foto: Juan Pablo Murrugarra, en libro "Las luchas por la independencia", de Marina Zuloaga.

Más que tener una imagen derrotista del Perú republicano, lo que Asensio sugiere es ver la complejidad de nuestro devenir con múltiples historias entrelazadas, algunas de éxito, otras de fracaso, como toda aventura humana. Estos pequeños libros son una manera de empezar a ver esos matices. El debate, por supuesto, sigue abierto.

Más información

El próximo año el IEP espera publicar tres o cuatro volúmenes más de la colección, y entre los periodos analizados se anuncian la guerra del Pacífico, la época de Leguía, de Fujimori y la actual del coronavirus.