"Sobre la casi ausencia femenina en Vivo x el Rock", por Diana Foronda

Por Diana Foronda



Todos sabemos que los festivales de música están destinados a lucrar, que son un gran negocio. La gran incógnita para mí es por qué si en su momento, por ejemplo, Rock en el Parque apostó por incluir mujeres en el escenario, Vivo x el Rock no puede hacerlo, o solo mínimamente.

Para este festival dejar de lado la presencia femenina se ha hecho más que notorio; es más, si hablamos de negocios, yendo al idioma del productor hasta podría sumar, ya sea en iniciativa, imagen, público o ventas. Y si algunos incrédulos se preguntan qué banda femenina podría tocar, la respuesta sería cualquiera de muchas. Todas ya hemos pisado escenarios grandes, todas incorporamos equipo técnico, todas contamos con disciplina y dedicación. Lo que no tenemos es un manager que se una al equipo de inversión o producción.

Es lamentable, da hasta vergüenza ver un cartel desesperado y que tras dicha desesperación no haya nadie que piense en colocar una brillante banda de chicas que puede dominar el escenario igual o mejor que sus colegas nacionales y masculinos. ¿No venden? No es cierto. ¿No saben tocar? Falso. ¿No tienen experiencia? Mentira. ¿No tienen instrumentos? Por favor. Lo bueno es que existen otros festivales en los que esta escena puede florecer para la generación que no vivió el estallido de las bandas femeninas y que las volvió a subestimar.

Felicito de corazón a los productores que se atreven en estos tiempos de rareza musical, tiempos que benefician, que ponen a prueba, que hacen desaparecer a unos músicos y que fortalecen a otros. La escena femenina de rock la lucha: abran los ojos.