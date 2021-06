Conforme a los criterios de Saber más

Sabido es que la televisión es el medio de comunicación más poderoso e influyente de nuestro tiempo, y la música popular no ha podido ser indiferente a sus encantos. Recuérdese el decisivo papel que tuvo el programa de Ed Sullivan para que artistas como Elvis Presley o The Beatles se convirtieran en los descomunales fenómenos de masas que todos conocemos. Y así como ese, hay miles de ejemplos, a lo largo de la historia del rock, de grupos cuyas carreras artísticas se han visto catapultadas al éxito por obra y gracia de la televisión. Más aún desde fines de los setenta, con la aparición del videoclip y de esa gigantesca plataforma de lanzamiento que fue la cadena Music Television (MTV).

Obviamente, hay grandes diferencias en el modo como se utilizaba la televisión antes y después de MTV. En los sesenta y setenta, lo usual era que los grupos se presentaran en programas de espectáculos para ser entrevistados y/o para que hicieran “un musical”, es decir, para que interpreten una o dos canciones en vivo o mediante el sistema de playback. Con el tiempo, los grupos empezaron a filmar sus propias performances o pequeñas películas de cuatro o cinco minutos para que sean emitidas en los programas televisivos.

Hasta ahí, la televisión, sin embargo, no pasaba de ser —para efectos de promoción musical— una herramienta colateral y definitivamente secundaria en relación a la radio, que era el medio por excelencia para difundir la música de un grupo y para incrementar los niveles de venta de un disco. La situación empezó a cambiar en 1975, cuando el grupo británico Queen realizó lo que muchos consideran el primer videoclip de la historia del rock. Me refiero al video de la canción “Bohemian Rhapsody”, la cual se convirtió en un rotundo éxito comercial gracias, en gran medida, a la rotación que tuvo el video en los diferentes programas musicales de la televisión británica. Por primera vez, la televisión era la causa directa de los altísimos niveles de venta de un disco, A Night at the Opera, dentro del cual está incluida la mencionada canción. A partir de ese momento, el videoclip —que, como formato, se difundió sistemáticamente a partir de 1981 con el lanzamiento de MTV como una estación de videos musicales las 24 horas del día— fue concebido, antes que nada, como una herramienta de promoción cuya primera finalidad era incrementar las ventas de un disco a través de su emisión sostenida y diaria en televisión.

Lo que ocurrió a partir de entonces es conocido por todos: el videoclip se convirtió en la herramienta promocional por excelencia, y potenció hasta el paroxismo el impacto que podía tener una canción en la radio e incluso sustituyó a la radio en el rol de convertir una canción en un hit y un disco en un éxito de ventas. Desde entonces, muchos grupos han cimentado su carrera en videoclips que podían ser ingeniosos, chabacanos, innovadores, glamorosos, efectistas, truculentos, sofisticados o vanguardistas, pero cuya efectividad ha reposado siempre en su capacidad para seducir, fascinar, hipnotizar a la teleaudiencia hasta el punto de generar en ella la imperiosa necesidad de ver una y otra vez el mismo video. En tal sentido, no pudo ser más premonitorio que el videoclip con que se estrenó MTV la madrugada del primero de agosto de 1981 fuera de la canción “Video killed the radio star” (“El video mató a la estrella de radio”) del grupo The Buggles.