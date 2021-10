Conforme a los criterios de Saber más

¡El periodismo se ha transformado! Este día en que homenajeamos la labor de los hombres y mujeres de prensa, es importante reconocer cómo la información, la noticia y la opinión se han convertido en recursos de innovación y creatividad para transformar a las personas y a la sociedad. En este proceso de cambio, el periodista y los medios de comunicación han tenido que desarrollar nuevas formas de comunicación, con la finalidad de democratizar el acceso a la información.

Según una encuesta de IPSOS, publicada en octubre de 2020, más del 70 % de la población accede diariamente a plataformas web y redes sociales para informarse y buscar noticias de su interés. Esto significa, por un lado, que los canales digitales ya no son solo un complemento de los medios tradicionales, sino que tienen autoridad y autonomía, a tal punto que pueden convertirse en plataformas referentes de información para los ciudadanos y para los mismos medios masivos.

Por otro lado, el estudio pone en evidencia que el quehacer periodístico ya no le corresponde solo a los periodistas y a los medios de comunicación, sino también a los ciudadanos, hoy convertidos en prosumidores, es decir, productores y consumidores de información y noticias. Por tanto, la capacidad interactiva de informar y generar corrientes de opinión le pertenece a todos aquellos que quieran expresarse.

En otras palabras, la noticia ya no la elabora solo el periodista, sino un conjunto de personas anónimas que utilizan creativos recursos para co-crear colectivamente un producto informativo. No obstante, ante esta vorágine de contenido que se genera día a día, el rol del periodista es mucho más importante que nunca, ya que su criterio y profundo conocimiento del tema, deberá ser una barrera para no dejar pasar noticias falsas que confundan a la opinión pública.

En este contexto, los periodistas además de lidiar con los cambios tecnológicos y culturales, en tiempos de pandemia, han tenido que adaptarse a la hiperconectividad, la convergencia de medios y plataformas, la velocidad y la transmedialidad que exige producir contenidos periodísticos 360°. Por tanto, los profesionales de la noticia tienen la misión de agilizar la elaboración de notas periodísticas, hacerlas más visuales y audiovisuales, y a publicarlas con premura, sin sacrificar la veracidad y objetividad como principio fundamental del periodismo.

El reportero de hoy es mucho más digital e innovador que hace dos años, pues si bien la radio, la televisión y los medios impresos siguen llegando a los lugares donde el internet no está presente, el periodista tiene el deber y la necesidad de informar a través de las plataformas y canales digitales, para acercarse, interactuar y ser retroalimentado por la población de forma interactiva, ágil y novedosa.

Reportajes 360°, documentales inmersivos, realidad aumentada, periodismo para pantallas interactivas, highlights en realidad virtual, plataformas OTT, aplicaciones móviles, información personalizada, periodismo para suscriptores, entrevistas on-demand y otras innovadoras formas de informar, deben entenderse, no como barreras generacionales o saturación mediática, sino como oportunidades para desarrollar y comunicar mejor los contenidos, con ética y responsabilidad.

Comprender esta transformación nos lleva a reflexionar sobre las nuevas formas de hacer periodismo y a proyectar el futuro de esta noble profesión, definiendo nuevos e innovadores perfiles para la formación de los futuros líderes de información, que pronto ejercerán una de las carreras más cambiantes y transformadoras de la sociedad y la cultura contemporánea.