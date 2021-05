Conforme a los criterios de Saber más

Hace poco, lamentábamos la pérdida de Lawrence Ferlinghetti, emblema de la generación beat. Pero el duelo, para el lector de poesía, es doble por la partida, en octubre pasado, de Diane di Prima, quizá la figura femenina más importante del movimiento que transformó el mundo letrado norteamericano en los años 50 del siglo pasado.

La vida de Di Prima fue adelantada. Vista en retrospectiva, su filiación beatnik es solo una “fase” de un trayecto creativo largo y heterodoxo, cuyo único patrón es el cambio, la exploración de los bordes de aquello que entendemos por cultura y conocimiento, y la denuncia de las expresiones aceptadas y celebradas de arte como un simple mecanismo de opresión de ciertas clases a otras, como bien ha señalado Barbara Grizzuti.

Sin embargo, el vértigo beat, la exploración lisérgica, el activismo pacifista, la militancia contracultural y el movimiento de liberación sexual parecen haber sido, para ella, medios de expresión en vez de principios dogmáticos o fines absolutos. Quien desee indagar en su rica biografía puede leer Recollections of My Life as a Woman: The New York Years o sus tempranas vivencias eróticas en clave ficcional traducidas como Memorias de una beatnik.

Como poeta, tuvo una sensibilidad tan difícil de fijar como sugiere su recorrido. Buena parte de su cuantiosa obra se encuentra inédita en español, lo que incluye lamentablemente “Loba”, el largo poema que fue reescribiendo y cuya versión final recién estableció en 1998, dos décadas después de su primera publicación.

Sin embargo, la editorial española Torre Mozas acaba de publicar una antología, Quita tu cuello degollado de mi cuchillo, que esperamos se encuentre pronto en el Perú, lo que puede empezar a subsanar el vacío. Uno de sus poemas más compartidos, “La ventana”, se ofrece aquí en una traducción libre que busca mantener la contención verbal sin caer en la opacidad ni en el fácil contrasentido. La tensión poética no es ajena a la claridad, y Di Prima es un gran ejemplo de ello.