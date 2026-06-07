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Resumen

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Póster publicitario británico, de la Jordison & Co. de principios del s. XX.
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Por Alonso Cueto

¿Por qué el fútbol se ha convertido en una pasión universal? Es más que un hecho deportivo, y con frecuencia se convierte en motivo de una explosión social y cultural. Podemos sugerir algunas explicaciones.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.