Conforme a los criterios de Saber más

De más está decir que componer buenas canciones e interpretarlas adecuadamente es la condición necesaria para que una banda de rock salga adelante. Sin embargo, no es condición suficiente. En efecto, no basta tener buenas canciones y ejecutarlas convincentemente en vivo porque el rock es una forma de expresión que es fruto de los profundos cambios sociales, culturales y tecnológicos que han tenido lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se han plasmado, entre otras cosas, en el desarrollo de lo que se conoce como una cultura de masas de la cual el rock es, tal vez, la manifestación más notable.

El rock pertenece, de hecho, para utilizar palabras de Walter Benjamin, a “la época de la reproductibilidad técnica de la obra de arte”. Es decir, se trata de una forma de expresión que, desde sus orígenes y de manera consustancial a su naturaleza, se ha desarrollado como una industria que se rige por la lógica de la producción en serie; se sustenta en la acumulación de capital; y se funda en la técnica de su (re)producción, que no solo posibilita, sino que impone como una necesidad la difusión masiva de las mercancías que produce —los discos— y de cuya venta dependen, básicamente, sus ganancias.

Ahora bien, los discos (y también los conciertos) son el resultado de una industria muy elaborada. Como dice Simon Frith, en su ya clásico estudio Sociología del rock, “entre la música original y su oyente final están los procesos tecnológicos [léase estudios de grabación], que transfieren el sonido a cinta y disco, y los procesos económicos que preparan y venden el producto resultante”. Lo mismo puede decirse de las actuaciones en directo que suponen el montaje de todo un mecanismo que cuesta mucho dinero y que incluye el alquiler de local, escenario, equipos de sonido y luces, publicidad, etc.

El rock es, pues, un arte y una industria, y, en la medida en que es ambas cosas a la vez, involucra, además del artista (que, por otro lado, ya no es un individuo sino un colectivo de músicos), una inversión de capital, una infraestructura determinada y un conglomerado de gente especializada no solo en la grabación, fabricación, promoción y venta de un disco (productores, ingenieros de sonido, técnicos, empresarios y ejecutivos discográficos, disc-jockeys, críticos, distribuidores, tiendas, etc.), o en la organización de un concierto (promotores, auspiciadores, managers, sonidistas, luminotécnicos, “plomos”, personal de seguridad, etc.), sino también en cuestiones legales y administrativas (abogados, contadores, etc.).

En consecuencia, hacer rock implica un conjunto de actividades, en principio, ajenas al contenido de la música en sí misma, pero que son las condiciones que posibilitan que una banda de rock deje de ser una de aficionados que tocan en sus ratos libres y se convierta en una banda que —independientemente de que conserve o no su espíritu amateur— hace (o aspira a hacer) del rock una profesión, es decir, un modo de (ganarse la) vida. Solo entonces el rock deja de ser un ejercicio doméstico, privado o familiar, y pasa a formar parte del entramado social y cultural dentro del cual toda expresión artística pública se inscribe. Pero no nos engañemos: ese mismo tinglado, que es condición de posibilidad del rock como industria, como actividad profesional y como fenómeno masivo, puede ser también —y de hecho lo es en muchísimos casos— una férrea telaraña de obstáculos, trampas y callejones sin salida en la que se enredan y, finalmente, mueren las ilusiones de muchas bandas de rock.