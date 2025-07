Hace una semana el tercer hombre más rico del mundo Jeff Bezos se casó con Lauren Sanchez, mexoamericana de tercera generación, autora de un libro infantil exitoso llamado “La mosca que voló al espacio”. Bezos es famoso por la empresa Amazon, fundada en 1994. La idea de ofrecer libros en una red de venta digital cimentó su fortuna. Por otro lado, Bezos también tiene alguna relación con el mundo de habla hispana. Le debe su nombre a su padrastro, Miguel Bezos, un cubano de ascendencia española. Sanchez es una presentadora televisiva reconocida, con un premio Emmy a cuestas, y con una carrera filantrópica.

Nos llegan algunos datos de la prensa internacional sobre la boda.

1. El vestido de la novia, inspirado por el traje que llevaba Sophia Loren en “Houseboat”, llevaba ciento ochenta botoncitos. La costura demoró novecientas horas. La novia tenía a su disposición otros veintiocho vestidos para esos días.

2. El precio de una noche de hotel para los novios era de once mil euros.

3. Hubo cinco hoteles de siete estrellas reservados para sus invitados.

4. La novia llevaba un anillo de diamante de cuarenta kilates, collar de brillantes y brazalete de perlas. Su precio: entre tres y cinco millones de dólares.

5. El velero de Bezzos, el Koru, es el más grande del mundo. Mide ciento veintisiete metros y construirlo demandó quinientos millones de dólares.

6. Se calcula que la boda costó cincuenta millones de dólares. Ningún problema para la fortuna de Bezos calculada en doscientos treinta y un mil millones.

7. Entre los doscientos invitados figuraban los hijos del presidente Trump, además de Leonardo di Caprio, Whoopi Goldberg, y por supuesto Bill Gates. Trump se excusó.

8. Noventa jets privados llegaron trayendo a algunos invitados.

9. Un cartel en las calles de Venecia decía: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

10. En una entrevista conjunta, los recién casados aludieron a la necesidad de ser optimistas. Entre ambos, ofrecieron tres millones de euros de donaciones a la ciudad.

11. En el tiempo que ha tomado leer estas líneas Bezos ha aumentado su fortuna personal.

Mientras tanto, a dos mil quinientos kilómetros de Venecia, desde la región de Gaza, aparecen otros datos reveladores.

1. En los últimos catorce meses más de cincuenta mil personas han muerto debido a los ataques aéreos y sobre todo al hambre. Una tercera parte de esos muertos son niños.

2. Muchos de los ataques ocurren en escuelas y hospitales.

3. En Gaza desde hace mucho tiempo no hay electricidad ni agua. No hay nada que comer. Casi no hay casas en pie.

4. Hay paquetes de alimentos y medicinas, muy cerca. Sin embargo, el gobierno de Israel no les permite la entrada.

5. El Reino Unido, Canadá y Francia han amenazado al gobierno de Israel a tomar represalias por la matanza y la hambruna en Gaza. Pero no está claro cuáles serían.

6. Hay alguna cobertura internacional pero no demasiada sobre la tragedia en Gaza. Uno piensa en los titulares que habría si esas víctimas fueran occidentales.

7. En las manifestaciones continuas en Israel contra del gobierno, uno de los carteles dice: “Todos somos rehenes”.

8. En el tiempo que ha tomado leer estas líneas han muerto varios niños en Gaza.

No importa si somos de derecha, de centro o de izquierda. Estas comparaciones podrían hacerse sobre situaciones en muchas partes del mundo. Cada uno podrá sacar sus conclusiones.