La prensa musical puede contribuir de manera decisiva a la constitución de una escena de rock, por precaria que esta sea todavía, pero tiene un problema: no hace que los discos se vendan, por lo menos no en la medida en que la radio puede hacerlo. En efecto, un artículo periodístico puede inducir a alguien a comprar el nuevo disco de un grupo que ya ha escuchado previamente, pero difícilmente conseguirá persuadir a un consumidor para que vaya a la tienda a adquirir el disco de una banda que no ha oído nunca.

Por este motivo, aun cuando el peso de la prensa escrita puede ser decisivo para labrar la reputación o la credibilidad de un grupo, su grado de influencia —en lo que a la venta de discos se refiere— es muy relativo, de ahí que su fuerza como herramienta de promoción de un álbum dependa, en realidad, de su articulación con la radio.

Dicho en otras palabras, un artículo elogioso en un medio escrito importante puede impulsar las ventas de un disco si este, a su vez, tiene una canción sonando en la radio. En tal caso, el medio escrito sirve para decirle al público, en primer lugar, que la canción de marras pertenece a un disco que ya está a la venta y, en segundo lugar, que este como tal —y no solo el single— es lo suficientemente bueno como para que valga la pena comprarlo.

El segundo problema de la prensa escrita está referido al rol de los críticos. Se tiende a creer que la función de un crítico es decir si un disco es bueno o es malo, cuando, en realidad, de lo que se trata, más bien, es de ofrecerle al lector elementos de juicio para que este pueda acercarse al disco en cuestión con una actitud más reflexiva. En tal sentido, el crítico debería servir de intermediario entre la propuesta del artista y el público. Ello no excluye, por supuesto, que exprese su punto de vista subjetivo, siempre y cuando lo haga a partir de razones y argumentos lo suficientemente sólidos como para que su dictum final sea consistente.

A fin de cuentas, el juicio del crítico es tan personal y arbitrario como el de cualquier oyente con la diferencia de que el suyo va —o debe ir— más allá de la mera expresión de un gusto personal, y debe ser fundamentado de la mejor manera posible.

En consecuencia, la tarea del crítico es echar luces sobre la obra: esclarecer sus antecedentes, el contexto dentro del cual se inscribe, los elementos que la componen y el modo como estos se articulan, la relación que tiene con las tendencias artísticas de su tiempo, etc., e invitar al oyente para que se confronte con la obra misma y forme su propia opinión al respecto.

Digo esto porque es muy común que el público y los artistas tomen la opinión del crítico como una sentencia. Y lo que es peor, muchas veces son los mismos críticos los que escriben como si fueran jueces omnipotentes que dictaminan sobre la validez o invalidez de una obra.

Empero, en realidad, se trata de opiniones —en los mejores casos, bien fundamentadas— que deberían, a su vez, ser sometidas a discusión por el lector. Ello supone que este no busque en el crítico a alguien que decida por él si un disco es bueno o malo, sino que lo vea como un interlocutor que puede abrir su rango de comprensión.