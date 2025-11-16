La neurona del concepto Jennifer

Nunca dejamos de asombrarnos de nosotros mismos. El cerebro que contiene ochenta y seis mil millones de neuronas y pesa apenas un kilo y medio en una persona adulta, es un universo infinito. Una de sus funciones, la memoria, fue el tema de la exposición de uno de los invitados más interesantes del Hay Festival que acaba de terminar en Arequipa: el neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga. Según Quain, que también se presentó en la Universidad Católica, la memoria procede por unificar los detalles y formar conceptos de lo que recordamos. En uno de sus experimentos logró insertar electrodos en el cerebro de unos pacientes. A través de ellos, se envió una serie de imágenes de figuras conocidas. Entre ellas estaban las de Jennifer Aniston, Halle Berry, y Maradona. Las imágenes de Aniston eran distintas: estaba con ropa diferente, en distintas posturas. Sin embargo, activaba unas neuronas que reconocían el concepto de ella, no las distintas versiones. Lo mismo ocurría con las imágenes de Maradona y de Halle Berry. Las neuronas no asimilaban los detalles distintos sino la esencia del personaje. Ese tipo de neurona que Quain llamaría “del concepto”, señalaban un principio. Nuestro recuerdo no procesa las distintas versiones sino la esencia de un personaje.

Como bien afirma Quain, es lo opuesto a lo que ocurre con el famoso personaje de “Funes, el memorioso”. En el gran cuento de Borges, Funes recuerda cada detalle de cada cosa que ha visto, y para recordar lo que ocurrió el día anterior se tarda un día entero. Funes está atado (condenado infelizmente) al recuerdo minucioso. Recuerda cada hoja de cada árbol y también cada vez que los ha visto. Eso significa que no puede pensar (“Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer”, dice Borges).

A diferencia de lo que ocurre con Funes, el proceso de la memoria, según Quain, procede a través de la abstracción. Es por lo tanto una forma del pensamiento. Si recordamos a algún amigo al que hemos dejado de ver, su presencia general, la idea que tenemos de esa persona, es más fuerte que sus detalles en distintas situaciones.

Este es a grandes rasgos, el tema de su estupendo libro Borges y la memoria. Quain es un científico abierto a las relaciones que pueden encontrarse en las revelaciones del arte. Una de sus afirmaciones es que la pintura de Rembrandt puede enseñar mucho a la ciencia sobre la función de la luz en el cerebro. Afirma también que la literatura y el arte de cualquier época ofrecen las percepciones de las que la ciencia puede aprender mucho. Por otro lado, no cree en el libre albedrío pues afirma que las neuronas son las que deciden la conducta de cada uno de nosotros. Con respecto a la inteligencia artificial, afirma que ha superado a la inteligencia humana en aspectos específicos (cualquier IA puede derrotar hoy al campeón del mundo en ajedrez, por ejemplo) pero que todavía no ha logrado integrar sus distintas competencias en una inteligencia general. (Ese es el momento que tendremos que alarmarnos). Los libros y las exposiciones de Quain son brillantes y amenas, con revelaciones fascinantes sobre diversos temas.

Con respecto a las “neuronas conceptuales”, nos preguntamos sin embargo por algunas situaciones específicas que también aparecen en la memoria. Hay escenas concretas que no nos abandonan, algo que ocurrió por única vez. La neurona que activa esa imagen única también ronda por algún lado, para sorprendernos.